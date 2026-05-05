Legisladores analizan vuelta al trabajo antes de tiempo: Monreal plantea un periodo extraordinario por temas del Poder Judicial

El Congreso de la Unión analiza un eventual llamado a sesiones extraordinarias para discutir reformas clave, especialmente en materia del Poder Judicial.

El Congreso de la Unión analiza la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones durante el actual receso legislativo, con el objetivo de avanzar en reformas clave, principalmente en materia del Poder Judicial.

Así lo dio a conocer Ricardo Monreal, quien explicó que la decisión dependerá del consenso entre los grupos parlamentarios y la Comisión Permanente.

PUBLICIDAD

Periodo extraordinario en el Congreso: presión por reforma judicial

De acuerdo con Monreal, existe un factor determinante: los plazos legales para modificar la Constitución y leyes electorales antes de que concluya mayo.

Comunicado de Ricardo Monreal.

En este contexto, se analiza impulsar cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como ajustes relacionados con la elección de jueces, magistrados y otros integrantes del sistema judicial federal.

PUBLICIDAD

El legislador señaló que, aunque el Congreso se encuentra en receso, hay una carga importante de temas pendientes que podrían justificar un regreso anticipado a las sesiones.

¿Qué es un periodo extraordinario y cómo se convoca?

Un periodo extraordinario es una sesión legislativa que se realiza fuera de los periodos ordinarios para discutir asuntos urgentes.

PUBLICIDAD

Para su realización, la Comisión Permanente —órgano que funciona durante el receso— debe aprobar la convocatoria con el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes.

Un periodo extraordinario es una sesión del Congreso que se realiza fuera del calendario ordinario para tratar temas urgentes. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Este mecanismo permite atender reformas que no pueden esperar, aunque limita la discusión únicamente a los temas previamente incluidos en la convocatoria.

PUBLICIDAD

Comisión Permanente asume funciones durante el receso legislativo

Desde el 1 de mayo y hasta el 31 de agosto, el Congreso se encuentra en su segundo receso del año. Durante este tiempo, la Comisión Permanente se encarga de dar continuidad a los trabajos legislativos.

Este órgano está integrado por 19 diputados y 18 senadores, quienes cumplen funciones políticas, jurídicas y administrativas, además de recibir iniciativas y dar seguimiento a asuntos urgentes.

PUBLICIDAD

Entre sus integrantes destacan legisladores de distintas fuerzas políticas, incluyendo Morena, PAN, PRI, Partido Verde, PT y Movimiento Ciudadano, lo que refleja la pluralidad del Congreso.

La Comisión Permanente es el órgano del Congreso que funciona durante los recesos legislativos. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Agenda legislativa 2026: reformas clave en puerta

Además de la reforma judicial, el Congreso tiene en puerta una serie de temas prioritarios que podrían discutirse en un eventual periodo extraordinario.

PUBLICIDAD

La agenda legislativa incluye asuntos económicos, tecnológicos y sociales que han cobrado relevancia en los últimos meses.

Entre los temas más destacados se encuentran:

PUBLICIDAD

Reformas al Poder Judicial y posibles cambios en la elección de juzgadores

Regulación de la inteligencia artificial en México

Nueva legislación en materia de migración

Ajustes a la regulación de seguros, fianzas y buró de crédito

Reforma laboral para reducir la jornada a 40 horas

La agenda legislativa concentra los temas prioritarios que el Congreso busca discutir y aprobar en un periodo determinado. (Cámara de Diputados)

Estos temas forman parte de una agenda más amplia que también contempla seguridad, competencia económica y protección de datos.

Nuevas comisiones y balance del periodo ordinario

Antes de concluir el periodo ordinario, la Cámara de Diputados aprobó la creación de comisiones especiales para dar seguimiento a temas estratégicos como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el desarrollo de la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Asimismo, se designaron integrantes de diversas comisiones bicamerales en áreas como seguridad nacional, disciplina financiera y evaluación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El Congreso aprobó la creación de nuevas comisiones para dar seguimiento a temas estratégicos del país. (Foto: Cámara de Diputados)

En el balance legislativo, la Mesa Directiva reportó la tramitación de miles de iniciativas y acuerdos, lo que refleja una intensa actividad parlamentaria durante el último año.

Por ahora, la posible convocatoria a un periodo extraordinario se mantiene en análisis.

Monreal indicó que se están llevando a cabo conversaciones con los distintos grupos parlamentarios para evaluar la viabilidad de adelantar los trabajos legislativos.

La decisión final recaerá en la Comisión Permanente, que deberá valorar si los temas en discusión ameritan interrumpir el receso.

De concretarse, el Congreso regresaría a sesiones antes de lo previsto para atender una de las agendas más cargadas y relevantes del año.