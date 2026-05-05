México

Familia de Carolina Flores sugiere que el crimen fue por una millonaria herencia, señalan plan del esposo y la suegra

La joven habría recibido mucho dinero tras la muerte de su padre

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Composición con el rostro censurado de Carolina Flores y la imagen de Erika 'N', ambas con efecto de cristal roto, agujero de bala y salpicaduras rojas
Erika 'N' fue detenida en Venezuela por el feminicidio de su nuera Carolina Flores. (Infobae México / Jovani Pérez)

El caso de Carolina Flores, modelo y exreina de belleza asesinada en un departamento de Polanco, sigue arrojando nueva información tras la detención de la presunta responsable, su suegra Erika “N”, quien había escapado del país para esconderse en Venezuela.

Ahora, los tíos de la joven sugirieron que el móvil del crimen tiene otros matices que van más allá del desprecio de su suegra: consideran que el ataque habría sido planeado por Erika “N” y su hijo Alejandro para apoderarse de una millonaria herencia.

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Familiares de Carolina Flores afirman que la motivación fue la herencia millonaria

La captura de Erika María “N” en Venezuela marcó un avance clave en la investigación del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Interpol, Redes)
La captura de Erika María “N” en Venezuela marcó un avance clave en la investigación del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Interpol, Redes)

Los tíos de Carolina Flores, Cinthia y Javier Flores, en entrevista con el canal Mafian TV, aseguraron que la modelo habría recibido más de dos millones de dólares como indemnización tras la muerte de su padre, Jorge Flores.

A pesar de la existencia de esa suma, la madre de Carolina, Reyna Gómez, también en entrevista con Mafian TV, confirmó que su hija “sí recibió en su momento” un monto considerable por la pérdida de su padre, aunque se reservó revelar la cifra exacta porque, según sus palabras, “No me siento segura para darte esta respuesta, la verdad ”.

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Nuevas acusaciones sobre los posibles autores del crimen

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

Los tíos de Carolina sugiere que el viudo, hijo de Erika “N”, podría haber actuado en complicidad con su madre debido al interés por la herencia.

Javier Flores argumentó que la reacción de Alejandro, captada en un video difundido en redes sociales tras la agresión, fue insensible, al señalar: “Esa no fue una reacción de alguien que te ama, de alguien normal... reaccionó como si la mamá hubiera tirado un plato.”

Y acusó: “Para mí esto es plan con maña, de ambas partes, de Alejandro y de su mamá, para quedarse con eso (dinero). Ese dinero de por medio por ahí seguramente es otro motivo por el cual llegó Alejandro a ser cómplice”.

En la grabación, difundida por el periodista Carlos Jiménez, se observa que, luego de seis disparos contra la modelo, Alejandro le recrimina a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”, y Erika responde que Carolina la hizo enojar. Posteriormente, el viudo expone: “¿Qué te pasa? Es mi familia.” Erika “N” sigue la discusión con: “La familia es mía, tú eras mío y ella te robó.”

El destino de la herencia: el hijo de Carolina Flores

Más detalles sobre el feminicidio de Carolina Flores aparecen tras la orden de aprehensión contra su suegra (redes)
Más detalles sobre el feminicidio de Carolina Flores aparecen tras la orden de aprehensión contra su suegra (redes)

Respecto al destino de la herencia, Reyna Gómez aseguró que su deseo es que el dinero sea entregado íntegramente al hijo de Carolina, de acuerdo con la voluntad de la víctima. “El dinero es del niño”, declaró, aunque reconoció que desconoce quién lo recibirá formalmente.

Hasta hoy, no existe confirmación oficial de que la hipótesis del móvil económico sea investigada por la autoridad competente. Por ahora, la única persona detenida es Erika “N”, capturada días atrás en Venezuela y en espera de ser juzgada en México.

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