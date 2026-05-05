México

Canaco CDMX estima derrama superior a 5 mil millones por Día de las Madres

Esta celebración ocupa la tercera posición entre las jornadas con mayor gasto en la CDMX, siendo superado solamente por la temporada decembrina y El Buen Fin

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Una familia celebra el Día de la Madre alrededor de una mesa llena de comida. La madre sonríe con un ramo de flores mientras sus hijos le dan tarjetas.
Derrama económica por el Día de las Madres en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) anunció que por la celebración del Día de las Madres, se prevé una derrama económica de 5 mil 901 millones de pesos en la capital del país, lo que representa un aumento del 9.8 % respecto al monto registrado en 2025.

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que este pronóstico evidencia un ambiente positivo para la economía local y el fortalecimiento del consumo interno.

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Según las estimaciones, las familias en la Ciudad de México destinarán un gasto promedio de entre 1,400 y 1,900 pesos en obsequios y festejos durante esta fecha.

Los sectores con mayor actividad en este periodo serán restaurantes y comercios de alimentos, tiendas de ropa, calzado y accesorios, perfumerías, negocios de cosméticos, florerías, pastelerías, electrónicos y telefonía celular.

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El líder empresarial resaltó que el nivel de consumo esperado demuestra el peso de esta tradición, a la vez que impulsa la recuperación y el crecimiento de numerosos negocios en la ciudad.

Además, puntualizó que esta celebración ocupa la tercera posición entre las jornadas con mayor derrama económica en la CDMX, siendo superado solamente por la temporada decembrina y El Buen Fin, lo que la convierte en una fecha clave para el sector comercial.

La Canaco CDMX exhortó a la población a adquirir sus productos en comercios formales, con el fin de asegurar la calidad de los artículos y contribuir al fortalecimiento de la economía mexicana.

De igual forma, el organismo invitó a los establecimientos a implementar promociones atractivas y a brindar un servicio sobresaliente para aprovechar la mayor demanda que genera el Día de las Madres.

Ilustración de una mujer sonriente sentada en un sofá con un celular y una tablet, rodeada de regalos y una colchoneta de yoga, y una burbuja de pensamiento tachando electrodomésticos.
Una madre moderna sentada en un sofá con su tablet y celular, mientras piensa en regalos ideales como un vale de spa y un curso online, rechazando explícitamente electrodomésticos como licuadoras o aspiradoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 10 de mayo une culturas: así festejan México y Estados Unidos a las madres

En 2026, la celebración del Día de las Madres tendrá una coincidencia inusual, México y Estados Unidos la festejarán el próximo domingo.

Mientras que en el país la fecha se mantiene fija cada 10 de mayo desde 1922, en EU normalmente se conmemora el segundo domingo de mayo, lo que rara vez coincide en el calendario.

El origen de la festividad en México se remonta al impulso del periodista Rafael Alducín, apoyado por instituciones educativas y religiosas, y se eligió mayo por su vínculo con la Virgen María y porque facilitaba los festejos familiares.

En Estados Unidos, la celebración fue oficializada en 1914 por el presidente Woodrow Wilson, tras la propuesta de Ann Marie Jarvis en 1908, y su modelo fue adoptado por diversos países. Aunque cada nación tiene sus propias tradiciones, ambas comparten el objetivo de reconocer la importancia de las madres en la sociedad.

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