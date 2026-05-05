México

¿Continúa el derrame en el Golfo? Pescadores de Tabasco presionan a Pemex y amenazan con tomar el mar

Exigen una reunión urgente por equipamiento, apoyos económicos y combustible

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La comunidad pesquera reclama una reunión aplazada para resolver las demandas sobre herramientas, ayudas económicas y abasto de combustible, en medio de la preocupación por los impactos ambientales que aún afectan su actividad productiva. (Infobae-Itzallana)
La comunidad pesquera reclama una reunión aplazada para resolver las demandas sobre herramientas, ayudas económicas y abasto de combustible, en medio de la preocupación por los impactos ambientales que aún afectan su actividad productiva. (Infobae-Itzallana)

El derrame de petróleo en el Golfo de México no ha terminado. Así lo confirma Joaquín Madrigal, líder de pescadores en Tabasco, quien advierte que el hidrocarburo continúa presente en el mar, aunque en cantidades menores. “No ha salido del todo”, señala Madrigal, quien aclara que la ausencia de frentes fríos ha evitado que el crudo llegue masivamente a las orillas, pero eso no significa que el problema esté resuelto.

“A nosotros no nos afecta tanto el que llegue a la orilla, sino el que se queda en el mar”, explica el líder pescador, subrayando que la contaminación invisible bajo la superficie representa la mayor amenaza para su actividad.

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Esta declaración coincide con lo reportado por las autoridades mexicanas, que hasta finales de marzo habían retirado más de 800 toneladas de residuos petroleros a lo largo de más de 630 kilómetros de litoral en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

La reunión con Pemex que no llegó

La situación se agrava por la falta de respuesta institucional. Madrigal reveló que una reunión pactada con Petróleos Mexicanos (Pemex) —que debía celebrarse el jueves pasado— nunca se concretó. Hasta este martes, los representantes de la comunidad pesquera no habían recibido nueva convocatoria.

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“No llegamos a ningún acuerdo en concreto, lo cual se iba a dar en esta segunda reunión”, lamenta el líder, quien espera que el encuentro ocurra antes de que termine la semana.

Los pescadores llevan semanas esperando respuestas sobre tres demandas puntuales:

  • Equipamiento pesquero, ante la falta de programas de renovación por parte del gobierno estatal y federal.
  • Inclusión en el apoyo de 15 mil pesos que se entregó de forma parcial y sin cubrir comunidades como Bellote y Chiltepec.
  • Incremento en la dotación de combustible, actualmente fijada en mil litros anuales, insuficiente cuando los pescadores deben alejarse más de lo habitual para esquivar las plataformas y las zonas contaminadas.
Las recientes precipitaciones intensas provocaron la aparición de residuos químicos en cuerpos de agua de Poza Rica y Coatzintla, lo que llevó a la activación de operativos de limpieza y a una nueva evaluación de los riesgos ambientales. (Infobae-Itzallana)
Las recientes precipitaciones intensas provocaron la aparición de residuos químicos en cuerpos de agua de Poza Rica y Coatzintla, lo que llevó a la activación de operativos de limpieza y a una nueva evaluación de los riesgos ambientales. (Infobae-Itzallana)

Diez mil pescadores afectados, apoyos insuficientes

En Tabasco hay aproximadamente diez mil pescadores afectados: siete mil organizados y tres mil independientes. Sin embargo, el reparto de los apoyos económicos fue señalado como inequitativo e incompleto.

Madrigal denunció que los 15 mil pesos prometidos no llegaron a la mayoría. El programa, que fue operado por SEMARNAT en lugar de CONAPESCA, benefició en algunos casos a acuacultores ajenos a la pesca marina, dejando fuera a comunidades costeras directamente impactadas.

Autoridades implementarán Observatorio Permanente del Golfo de México por el derrame de hidrocarburo. (Foto: Agricultura)
Autoridades implementarán Observatorio Permanente del Golfo de México por el derrame de hidrocarburo. (Foto: Agricultura)

La amenaza: tomar el mar como forma de presión

Ante el silencio del gobierno, los pescadores tabasqueños evalúan escalar su protesta. Madrigal advierte que, de no recibir una convocatoria formal este miércoles, la comunidad podría movilizarse en el mar —su zona de trabajo— como medida de presión.

“La única manera que entiende el gobierno a veces es bajo presión”, afirmó, citando como ejemplo las movilizaciones similares registradas recientemente en Veracruz y Campeche.

Por ahora, el líder pesquero insiste en mantener la calma. Pero el tiempo se acaba.

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