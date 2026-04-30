México

Sheinbaum deja atrás asperezas con España y recibe a José Manuel Albares en Palacio Nacional

La presidenta dio a conocer los detalles de la reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de España

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La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de España, Juan Manuel Albares Bueno. (Foto: Presidencia)
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de España, Juan Manuel Albares Bueno. (Foto: Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó en sus redes sociales que este 29 de abril de 2026 recibió en Palacio Nacional al Ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno.

Según la publicación, durante el encuentro se abordó la cooperación entre México y España:

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“Recibí en Palacio Nacional al Ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno. Hablamos de la cooperación entre ambas naciones y le propuse continuar con exposiciones en España que muestren la grandeza cultural de México”.

Durante la reunión, la mandataria estuvo acompañada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, además de otros funcionarios de ambos países.

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Esto fue lo que destacó José Manuel Albares Bueno tras su visita a México

Este miércoles 29 de abril, el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno, enfatizó la solidez de la relación bilateral entre México y España durante su visita a Ciudad de México.

Albares subrayó la buena salud de los vínculos bilaterales, que calificó de intensos, diversificados y fructíferos, con lazos históricos, culturales, económicos y humanos. Mencionó que más de 210 mil españoles residen en México y cerca de 40 mil mexicanos en España, además de otros 90 mil que adquirieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática.

El canciller español, José Manuel Albares participa durante una conferencia de prensa en la residencia de la Embajada de España este miércoles, en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
El canciller español, José Manuel Albares participa durante una conferencia de prensa en la residencia de la Embajada de España este miércoles, en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Detalló que España es el segundo mayor inversor en México, con 70 mil millones de euros, y que la inversión mexicana en España suma 30 mil millones de euros.

Albares también resaltó la reactivación del Fondo Mixto de Cooperación y la firma del acta de la Comisión Binacional. Reafirmó que ambos países comparten valores como el multilateralismo, la soberanía y la búsqueda de soluciones globales a desafíos comunes. Además, informó que entregó a Sheinbaum la invitación para asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid este 4 y 5 de noviembre:

“En estos dos últimos años España ha sido invitada a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se ha concedido el Premio Princesa de Asturias al Museo de Antropología de México, que he tenido la ocasión de visitar hoy y desembarcó en España esa exposición, “La mitad del mundo: la mujer en el México indígena”, la mayor exposición de arte precolombino que se ha presentado fuera de las fronteras mexicanas, y lo recibimos y lo reconocemos como un signo de amistad”.

Una nueva narrativa compartida, destaca Roberto Velasco

La administración federal señaló la importancia de sumar esfuerzos con organismos internacionales para afrontar desafíos comunes
Roberto Velasco lideró la presentación del informe de resultados de ONU México 2020-2025 en la Cineteca Chapultepec. Crédito: X/@SRE_mx

Por su parte, el canciller mexicano Roberto Velasco subrayó la importancia de la cooperación bilateral para afrontar la crisis humanitaria en Cuba, asegurando que se respeten los principios establecidos por la ONU.

“Hemos destacado la importancia de construir una nueva narrativa compartida, una narrativa que asuma nuestra historia con profundidad, con toda su diversidad”, expresó el responsable de la diplomacia mexicana.

Roberto Velasco aseguró que México y España reconocen actualmente sus diferencias con madurez, y que ambos países apuestan por el entendimiento mutuo y la prosperidad compartida.

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