México

Niños con gafete y papás con bloqueador: el “kit de supervivencia” para el concierto de 31 minutos

Las autoridades sugieren llegar en Metro, ya que habrá cierres viales y posibles interrupciones temporales en las estaciones Zócalo-Tenochtitlan y Allende por seguridad

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(Crédito: Gobierno de CDMX)
(Crédito: Gobierno de CDMX)

¡Llegó el gran día! Este jueves 30 de abril, el Gobierno de la Ciudad de México celebrará en grande a las infancias.

Si planeas asistir al espectáculo gratuito del noticiero favorito de las niñas y niños, 31 minutos, te compartimos los detalles clave para que logres disfrutar sin preocupaciones.

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Todo listo en la Plaza de la Constitución para el evento

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que la infraestructura y logística se encuentran al cien por ciento para disfrutar del evento.

Para garantizar tu bienestar, finalizaron la instalación de pantallas gigantes y zonas de accesibilidad universal que recibirán a miles de familias. Este evento central por el Día de la Niña y del Niño iniciará a las 19:00 horas.

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Para tranquilidad de todos, habrá un fuerte despliegue interinstitucional de elementos. Brugada recordó un detalle excelente para la convivencia plena: al ser el viernes primero de mayo un día de descanso obligatorio, no existirá ninguna presión por el horario escolar.

Pronóstico del clima: temperaturas y probabilidad de lluvias

Si planeas llegar desde la tarde para alcanzar buen lugar, ten presente que las condiciones meteorológicas marcan un cielo mayormente despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 28°C. Por ello, se recomienda enfáticamente el uso de gorras y bloqueador solar.

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No obstante, a la hora del show, el termómetro descenderá drásticamente hasta los 18°C. Se sugiere a todos los padres portar una chamarra ligera para proteger a los menores. La probabilidad de lluvias es mínima, permitiendo disfrutar sin contratiempo.

Guía de transporte y recomendaciones oficiales de seguridad

Para mantener un ambiente completamente seguro, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió estas recomendaciones fundamentales:

  • Transporte: Se sugiere utilizar el Metro capitalino y evitar cierres viales. Ojo, las estaciones Zócalo-Tenochtitlan y Allende presentarán cierres intermitentes por seguridad si alcanzan aforo máximo.
  • Identificación: Se exhorta a colocar una tarjeta de seguridad a niñas y niños. Debe incluir nombre completo, un teléfono de contacto y tipo de sangre.
  • Punto de encuentro: Antes de ingresar a la plancha principal, establece un punto de reunión claro con tus acompañantes por si alguien llega a separarse.
  • Hidratación: Se permite ingresar alimentos ligeros y agua en envases plásticos. Queda estrictamente prohibido llevar objetos punzocortantes, aerosoles o envases de vidrio.
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

“Mañana, las voces de nuestras infancias serán las que resuenen en el Zócalo, recordándonos que el juego y la alegría son derechos irrenunciables”, concluyó la mandataria capitalina, invitando a todos a disfrutar el gran espectáculo infantil.

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