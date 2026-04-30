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Adultos mayores y personas con discapacidad: cómo pueden designar un auxiliar en Pensiones del Bienestar

El proceso es sencillo, gratuito y puede hacerse en módulos o por teléfono

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El proceso es sencillo, gratuito y puede hacerse en módulos o por teléfono
El proceso es sencillo, gratuito y puede hacerse en módulos o por teléfono

Las personas adultas mayores y quienes viven con alguna discapacidad que se registren en las Pensiones del Bienestar durante 2026 podrán designar a un auxiliar o representante de confianza que les apoye en distintos procesos administrativos del programa.

Esta disposición responde a la necesidad de garantizar que todos los beneficiarios puedan ejercer su derecho a recibir apoyo económico, incluso si enfrentan limitaciones físicas, de salud o movilidad que les impidan acudir personalmente a los módulos de atención.

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La figura del auxiliar permitirá que los usuarios del programa cuenten con acompañamiento en gestiones clave, evitando que queden excluidos por dificultades logísticas o personales.

¿Qué funciones tendrá la persona auxiliar?

El auxiliar será una persona de confianza elegida por el beneficiario, ya sea un familiar o alguien cercano, y tendrá la facultad de apoyar en diversas gestiones relacionadas con la pensión.

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Infografía: Auxiliares en Pensiones Bienestar 2026. Muestra ilustraciones de adultos mayores y personas con discapacidad con sus cuidadores, funciones, requisitos y fechas.
Estos son los requisitos, calendario y montos para el registro de las Pensiones del Bienestar 2026, facilitando el apoyo a adultos mayores y personas con discapacidad

Entre sus principales funciones destacan:

  • Acompañar durante el proceso de registro
  • Realizar trámites administrativos
  • Notificar cambios de domicilio o situación personal
  • Gestionar el cobro del apoyo económico en caso de que el titular no pueda hacerlo directamente

Para que esta figura tenga validez, deberá registrarse oficialmente dentro del programa y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades.

Documentos necesarios para el registro

Tanto el beneficiario como la persona auxiliar deberán presentar la misma documentación, en original y copia, al momento de realizar el trámite:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)
  • CURP con impresión reciente
  • Acta de nacimiento legible
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses
  • Número telefónico de contacto, tanto celular como fijo

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para formalizar el registro del auxiliar dentro del padrón del programa.

Calendario de registro en abril y mayo de 2026

El proceso de incorporación a las Pensiones del Bienestar se llevará a cabo en los módulos instalados en todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, siguiendo un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido:

  • 27 de abril: A, B, C
  • 28 de abril: D, E, F, G, H
  • 29 de abril: I, J, K, L, M
  • 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R
  • 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • 2 y 3 de mayo: todas las letras

Este esquema busca ordenar la atención y evitar aglomeraciones en los puntos de registro.

Montos de apoyo vigentes en 2026

Los beneficiarios de estos programas sociales recibirán apoyos económicos bimestrales diferenciados según su condición:

  • Adultos mayores de 65 años: 6 mil 400 pesos
  • Personas con discapacidad: 3 mil 300 pesos
  • Mujeres de 60 a 64 años: 3 mil 100 pesos

Estos recursos forman parte de la política social orientada a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

Infografía del programa Pensiones del Bienestar 2026. Muestra adultos mayores, personas con discapacidad, auxiliares, requisitos, calendario de registro y montos.
Calendario para el registro de auxiliares en las Pensiones del Bienestar en 2026, incluyendo montos de apoyo y atención domiciliaria para beneficiarios

Atención a domicilio para quienes no pueden acudir

En caso de que el beneficiario no pueda trasladarse al módulo de registro, existe la opción de solicitar una visita domiciliaria por parte de personal autorizado.

Para ello, se debe contactar a la Línea del Bienestar al número 800 639 42 64, donde se podrá gestionar el apoyo para realizar el trámite desde casa.

Una medida para garantizar el acceso universal

La incorporación de la figura de auxiliar dentro de las Pensiones del Bienestar representa un avance en términos de inclusión, ya que permite que personas en condiciones de vulnerabilidad no enfrenten bar

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