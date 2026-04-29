Suspenden corrida de toros en en la Monumental Vicente Segura de Pachuca, ciudadanos piden su reincorporación

Activistas a favor de la defensa de los animales celebraron la noticia. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

Durante las últimas horas se dio a conocer que la corrida de toros prevista para el 9 de mayo en la Monumental “Vicente Segura”, en Pachuca, fue cancelada, en medio de un debate legislativo que podría definir el futuro de la tauromaquia en Hidalgo.

El cese responde al tenso contexto que enfrenta la fiesta brava en el estado, donde se discute la permanencia legal de esta tradición, su valor cultural y el respeto a libertades, principalmente de los seres sintientes.

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La empresa organizadora anunció que en breve informará el procedimiento para los reembolsos de boletos y señaló que mantiene la intención de reprogramar el evento con el mismo cartel cuando existan mejores condiciones.

Miles de hidalguenses pidieron a las autoridades frenar con estos espectáculos por considerarlos crueldad animal. (EFE/Tadeo Alcina)

¿Qué sucedió?

Feria Toro, empresa encargada del evento, señala que la suspensión es resultado directo del clima social y legal que rodea a la tauromaquia en la entidad. En su comunicado, califica esta determinación como un ejercicio de responsabilidad en medio de una controversia que —asegura— pretende imponer una perspectiva única, ignorando el respaldo social que mantiene la tauromaquia en Hidalgo como parte de la cultura, las tradiciones y las libertades de la población.

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Además, la empresa destaca la existencia de una iniciativa dentro del Congreso local para declarar la fiesta brava patrimonio cultural estatal, lo que consideran muestra del arraigo y la importancia que tiene para la vida social, económica y cultural de la región.

La organización hace énfasis en su disposición de continuar el diálogo con las autoridades, en busca de acuerdos que permitan que los festejos taurinos permanezcan dentro de la vida pública del estado, una zona de fuerte tradición taurina.

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La empresa decidió no llevar a cabo el evento y se desconoce cuándo pueda reprogramarse. (FB Feria Toro)

La dimensión social y económica de la tauromaquia

Según cifras proporcionadas por la empresa, en Hidalgo se celebran más de 450 corridas de toros al año, muchas de ellas enmarcadas en festividades religiosas y civiles. Subrayan que estos eventos son un factor relevante en comunidades rurales, al contribuir a la identidad cultural y a la economía de la región, pues generan el sustento de miles de familias.

Feria Toro insiste en que la tauromaquia es una tradición vigente y subraya que la defensa de su permanencia implica el respeto a las libertades culturales, negando que deba ser objeto de censura.

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Para quienes cuentan con boletos para la corrida, la empresa informa que próximamente difundirá detalles sobre el proceso de reembolso, agradeciendo la comprensión de la afición taurina y del público en general.

Mientras algunos alegan que se trata de crueldad animal, otros insisten en que es una tradición. (Cuartoscuro: Daniel Augusto)

Marchan para retomar la feria

El pasado lunes 27 de abril, representantes de la agrupación Tauromaquia Mexicana Hidalgo acudieron al Congreso local para entregar dos mil firmas ciudadanas en defensa de la fiesta brava y en rechazo a la iniciativa legislativa que busca prohibir la actividad en el estado.

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Sonia Cristina López Valderrama, presidenta de la agrupación, acompañada por Aldo Rodríguez, representante jurídico, explica que estas firmas buscan que el tema sea discutido a fondo y que se abran mesas de diálogo antes de la emisión de un dictamen. Detallan que las rúbricas cuentan con credencial de elector, firma y número telefónico, en busca de garantizar autenticidad, y tienen como meta llegar a cinco mil firmas, incluyendo apoyos de municipios como San Salvador, Actopan, Tulancingo y Pachuca.

Además, Rodríguez señala que junto con las firmas, la agrupación entregó al Congreso un documento en el que se exponen los derechos que, desde la perspectiva del colectivo taurino, podrían ser afectados si avanza la prohibición. Entre estos destacan los derechos culturales, laborales y el principio de no discriminación.

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Los voceros taurinos insisten en que el dictamen legislativo sobre la iniciativa de prohibición debe incluir la consulta a comunidades indígenas que también podrían verse afectadas si se elimina la tradición. Recuerdan que la propuesta está impulsada por el Partido Verde y recalcan la importancia de respetar los derechos culturales, del trabajo y la jerarquía constitucional.

En México ha crecido el movimiento en contra de esta actividad, sin embargo, también existe su contraparte que busca preservarla. (Crédito: Cuartoscuro)

¿Patrimonio cultural o maltrato animal?

El debate legislativo ocurre de manera paralela a la presentación de una nueva iniciativa para declarar a la fiesta brava como patrimonio cultural intangible de Hidalgo. Quienes la defienden consideran que esto podría servir como contrapeso ante la propuesta de prohibición. Señalan que ya en 2012 existía un decreto similar emitido en la administración del exgobernador Francisco Olvera. Sin embargo, la nueva propuesta es emitida directamente por el Congreso local, lo que podría marcar una diferencia relevante.

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La discusión sobre la tauromaquia en Hidalgo permanece abierta, mientras ciudadanos y legisladores mantienen posturas encontradas. El futuro de la fiesta brava en el estado dependerá de los acuerdos legislativos y sociales que, hasta el momento, siguen en curso.