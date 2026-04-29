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Sheinbaum anuncia baja al precio del diésel: a partir de mayo costará 27 pesos el litro en México

El recorte se aplicará de manera progresiva gracias a la colaboración entre autoridades de energía, instituciones financieras y compañías petroleras

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El recorte se aplicará de manera progresiva gracias a la colaboración entre autoridades de energía, instituciones financieras y compañías petroleras
Claudia Sheinbaum anunció que el precio del diésel en México bajará a 27 pesos por litro la próxima semana. Crédito: Presidencia.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció la noche de este 28 de abril que el precio del diésel en México bajará a 27 pesos por litro a partir de la próxima semana. El ajuste se implementará de manera gradual hasta alcanzar el nuevo tope, informó la mandataria en un video difundido en sus redes sociales.

El acuerdo en el precio del fue diésel posible, de acuerdo con Sheinbaum, gracias a la participación de bancos y empresas de vales, que accedieron a reducir las comisiones.

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En la reunión participaron el secretario de Hacienda, la secretaria de Energía, el director de Pemex, directivos de la Guardia Nacional, la Defensa, y representantes del sector gasolinero nacional.

El acuerdo se pudo conseguir gracias a la participación de los bancos y las empresas de vales. Crédito: X/@Claudiashein

Sobre los tiempos del cambio, el ajuste será paulatino. La mandataria precisó: “Poco a poco, se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos,” en el mensaje transmitido mediante sus redes sociales. La presidenta no especificó cuando terminará el límite del diésel.

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En ese contexto, la presidenta Sheinbaum llegó a un acuerdo con bancos, el sector gasolinero y emisoras de vales para eliminar las comisiones en los combustibles.

Bajan las comisiones al pagar la gasolina con tarjeta

La reducción de comisiones en tarjetas y vales permitirá bajar los precios de gasolina y diésel en México a partir del 1 de mayo. (CRÉDITO: Presidencia)
La reducción de comisiones en tarjetas y vales permitirá bajar los precios de gasolina y diésel en México a partir del 1 de mayo. (CRÉDITO: Presidencia)

La reducción de las comisiones, aplicada a partir del próximo 1 de mayo, permitirá pagar gasolina y diésel con tarjeta o vales a menor precio en las estaciones de servicio mexicanas, sin tocar ni los impuestos ni el precio internacional de referencia.

Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 27 de abril, quien detalló que el efecto será automático y beneficiará principalmente a los conductores que opten por transacciones digitales.

Hasta ahora, la gasolina regular se vende por debajo de 24 pesos el litro y el diésel en menos de 28 pesos por litro. El acuerdo busca que estos precios bajen aún más al eliminar la comisión bancaria que las gasolineras pagan cada vez que los consumidores usan tarjeta o vales.

La Secretaría de Hacienda estima un ahorro de 2.57 pesos en cada transacción con tarjeta de débito o vales red abierta, mientras que el uso de tarjeta de crédito representa una disminución de 7.45 pesos por operación en promedio.

Para vales red cerrada, el descuento será fijo de 1.10 pesos en cada pago. El mayor beneficio, según las cifras que expuso el secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora, corresponde a quienes cargan combustible con tarjeta de crédito.

Acuerdo sobre las comisiones tendrá vigencia hasta el 31 de octubre

La vigencia del acuerdo tripartita sobre comisiones de combustible iniciará el 1 de mayo y concluirá el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha
La vigencia del acuerdo tripartita sobre comisiones de combustible iniciará el 1 de mayo y concluirá el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El mecanismo fue resultado de una negociación entre gasolineros, la Asociación de Bancos de México (ABM) y emisores de vales de despensa. Son tres los pilares que estructuran el acuerdo: la ABM elimina la cuota de intercambio —que representa el 80% de la comisión— en consumos con tarjetas de débito y crédito en estaciones de servicio; las emisoras de vales fijan un descuento de 1.10 pesos por transacción, dirigido principal al sector transportista y logístico, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) junto con Banxico habilitan el marco regulatorio para que el esquema opere sin trámite adicional desde el primer día.

Este beneficio estará vigente del 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2026. Durante ese periodo, los conductores podrán elegir entre pagar con tarjeta, vales o efectivo, pero la recomendación es intensificar el uso de pagos digitales, entre más haya de estos, las comisiones serán menos y habrá un mayor margen para reducir los precios.

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