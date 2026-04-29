Crumble de pera y manzana: postre crocante, saludable y con grasas buenas

El crumble de pera y manzana es crocante por fuera, jugoso por dentro y se prepara en minutos, sin batidora ni amasado.
Es ideal para aprovechar frutas maduras, disfrutar tibio o frío y acompañar con yogur, helado o solo. Además, al sumar avena y frutos secos a la cubierta, queda más saludable, con fibra y grasas buenas.
Este crumble es perfecto para merienda, postre o incluso desayuno especial. Puedes hacerlo en molde grande o en porciones individuales.
Receta de crumble de pera y manzana
La base es pera y manzana frescas, especiadas y cubiertas con una mezcla crocante de avena, frutos secos y un toque de miel o mascabo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
Para la fruta:
- 2 peras grandes (en cubos)
- 2 manzanas medianas (en cubos)
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 2 cucharadas de miel o azúcar mascabo
Para el crumble:
- 3/4 taza de avena arrollada
- 1/2 taza de harina integral o común
- 1/3 taza de nueces o almendras picadas
- 3 cucharadas de aceite de coco (o manteca fría)
- 2-3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia
- 1 cucharadita de canela
- 1 pizca de sal
Cómo hacer crumble de pera y manzana, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C.
- En un bol, mezclar las peras y manzanas en cubos con el jugo de limón, la canela y la miel. Colocar en un molde para horno.
- En otro bol, mezclar la avena, la harina, las nueces, el azúcar, la canela y la sal. Agregar el aceite de coco (o manteca) y trabajar con las manos hasta lograr migas gruesas.
- Cubrir la fruta con la mezcla de crumble, sin presionar demasiado.
- Hornear 25 minutos, hasta que la fruta burbujee y la cubierta esté dorada y crocante.
- Servir tibio o frío, solo o con yogur natural o helado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 140
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 24 g
- Proteínas: 2 g
Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y tamaño de porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. Puede recalentarse o comerse frío.
