Crumble de pera y manzana: postre crocante, saludable y con grasas buenas

Te decimos como prepararlo desde casa

Un delicioso crumble crocante de pera y manzana, cubierto con un topping dorado y espolvoreado con azúcar glas, se presenta en un molde de cerámica junto a un bol de yogur natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crumble de pera y manzana es crocante por fuera, jugoso por dentro y se prepara en minutos, sin batidora ni amasado.

Es ideal para aprovechar frutas maduras, disfrutar tibio o frío y acompañar con yogur, helado o solo. Además, al sumar avena y frutos secos a la cubierta, queda más saludable, con fibra y grasas buenas.

PUBLICIDAD

Este crumble es perfecto para merienda, postre o incluso desayuno especial. Puedes hacerlo en molde grande o en porciones individuales.

Receta de crumble de pera y manzana

La base es pera y manzana frescas, especiadas y cubiertas con una mezcla crocante de avena, frutos secos y un toque de miel o mascabo.

PUBLICIDAD

Un crumble crocante de pera y manzana recién horneado se presenta en un molde de cerámica con un topping dorado y un tazón de yogur natural al costado, destacando un fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Para la fruta:

  1. 2 peras grandes (en cubos)
  2. 2 manzanas medianas (en cubos)
  3. 1 cucharada de jugo de limón
  4. 1 cucharadita de canela en polvo
  5. 2 cucharadas de miel o azúcar mascabo

Para el crumble:

  1. 3/4 taza de avena arrollada
  2. 1/2 taza de harina integral o común
  3. 1/3 taza de nueces o almendras picadas
  4. 3 cucharadas de aceite de coco (o manteca fría)
  5. 2-3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia
  6. 1 cucharadita de canela
  7. 1 pizca de sal

Cómo hacer crumble de pera y manzana, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C.
  2. En un bol, mezclar las peras y manzanas en cubos con el jugo de limón, la canela y la miel. Colocar en un molde para horno.
  3. En otro bol, mezclar la avena, la harina, las nueces, el azúcar, la canela y la sal. Agregar el aceite de coco (o manteca) y trabajar con las manos hasta lograr migas gruesas.
  4. Cubrir la fruta con la mezcla de crumble, sin presionar demasiado.
  5. Hornear 25 minutos, hasta que la fruta burbujee y la cubierta esté dorada y crocante.
  6. Servir tibio o frío, solo o con yogur natural o helado.
Un crumble de pera y manzana recién horneado en una fuente rectangular, con varias porciones servidas en platos individuales sobre una mesa rústica, esperando ser degustado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 140
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 24 g
  • Proteínas: 2 g

Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y tamaño de porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. Puede recalentarse o comerse frío.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

