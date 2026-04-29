Alsea Europa eleva sus ventas casi un 6% en el primer trimestre, hasta casi 300 millones de euros

Alsea, operador con marcas como Vips, Starbucks y Foster's Hollywood, entre otros en América Latina y Europa, ha elevado un 5,9% sus ventas en Europa, hasta alcanzar los 292,8 millones de euros, impulsadas por el desempeño positivo de todos los segmentos en España, según informa la compañía.

En concreto, la compañía ha destacado que en España el buen desempeño de los restaurantes de servicio completo, liderado por Foster's Hollywood que también ha registrado resultados positivos impulsados por el 'delivery' y respaldados por una "ejecución consistente", mientras que Starbucks, que mantiene una "tendencia positiva" en el mercado español, registró un inicio sólido, apoyado por una demanda favorable y la continua innovación, incluyendo el lanzamiento de bebidas con proteína.

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Por su parte, en la categoría de comida rápida Domino's Pizza ha seguido mostrando un desempeño favorable, impulsado por iniciativas operativas y la expansión de sus capacidades de 'delivery', mientras que las ventas digitales mantuvieron un rol clave en el crecimiento de la enseña, consolidando su peso dentro del 'mix' de canales.

De esta forma, la cadena de restauración registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 37,67 millones de euros, mientras que impulsó su crecimiento en Europa con la apertura de siete nuevos restaurantes lo que le permite fortalecer su presencia en mercados clave.

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El director general de Alsea, Christian Gurría, se ha congratulado por los resultados del primer trimestre. "Confirma un buen inicio de año para el grupo, con un desempeño en línea con nuestras expectativas gracias a una ejecución consistente, la innovación en nuestras marcas y la solidez de nuestro modelo operativo", ha señalado.

"En España, nuestras marcas mantuvieron una evolución favorable, destacando el avance sostenido de los restaurantes a servicio completo, con protagonismo especial de Foster's Hollywood, que registró resultados positivos impulsados por el dinamismo del canal delivery y una ejecución operativa sólida y consistente", ha destacado.

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Gurría ha reiterado que la 'hoja de ruta' de la multinacional es seguir "enfocados en un crecimiento orgánico disciplinado y en fortalecer un portafolio de marcas cada vez más rentable y eficiente, compuesto por las mejores marcas del mercado con presencia en regiones clave y con el mejor equipo de la industria".