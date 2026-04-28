México

Julio César Chávez lamenta petición de Yolanda Andrade de reabrir caso de desaparición forzada vinculada a su hermano

La comunicadora difundió un video donde exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Rubén Rocha Moya detener ola de violencia en Sinaloa

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A la izquierda, el rostro de Julio César Chávez de perfil con una banda "CHAVEZ" en la cabeza; a la derecha, el rostro de Yolanda Andrade con gafas y boca abierta
La imagen muestra a Julio César Chávez con una banda en la cabeza y a Yolanda Andrade usando gafas de sol, en un montaje de pantalla dividida. (Instagram)

El excampeón mundial Julio César Chávez reaccionó a una transmisión en vivo de la presentadora de televisión Yolanda Andrade, figura clave en su vida, donde solicitó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reabrir el caso Las Quintas de Culiacán, donde su medio hermano Rommel Andrade es vinculado con la desaparición forzada de tres jóvenes ocurrida en junio de 1996.

En el directo, Yolanda Andrade se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le pidió “ponerse los pantalones” para detener la ola de violencia que azota al estado.

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“¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué, Dios mío, permiten tanta corrupción, tanta injusticia?”, cuestiona Andrade, cuya voz denota los estragos de la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que le fue diagnosticada a finales de 2025.

La conductora Yolanda Andrade hizo un enérgico llamado a al gobierno federal y estatal, ante la violencia en Sinaloa Crédito: Yolanda Andrade, Instagram

Los señalamientos de Yolanda Andrade contra su medio hermano

A punto de cumplirse tres décadas, el caso permanece sin resolver. Familiares de Abraham Hernández Picos, Juan Emerio Hernández Argüelles y Jorge Cabada Hernández han denunciado opacidad y tráfico de influencia para retrasar la indagatoria.

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Andrade subraya que su reclamo exige ser autocrítica, por lo que pide al gobernador comenzar por instruir que el caso de Las Quintas no se archive.

“El buen juez por su casa empieza, señor gobernador Rubén Rocha Moya, le pido por favor, por favor, que se reabra el caso de los tres desaparecidos de Las Quintas, donde tiene que ver mi medio hermano Rommel Andrade”.

Julio César Chávez: “No se me hizo de buen gusto”

Las expresiones de Yolanda Andrade devolvieron el caso a la agenda pública. Sin embargo, personas cercanas a ella, como Julio César Chávez, consideraron que las declaraciones fueron desafortunadas.

“Voy a hablar con esta cabro**, a ver por qué dijo esas palabras. Sí, oí el comentario y, no se me hizo de buen gusto, la verdad. Entonces vamos a pegarle unas nalgaditas (ríe)”.

Respecto al reclamo que hizo a la presidenta Sheinbaum, Julio César Chávez se pronunció por respetar la libertad de opiniones: “Yo respeto las opiniones de cada persona, ¿me entiendes? Yolanda es mi hermana, es mi amiga y al ratito voy a hablar con ella".

En un tono más serio, el sinaloense admitió estar preocupado por el estado de ánimo de su amiga: “Me preocupa. No tenía por qué sacar esas declaraciones. A lo mejor en su estado anímico, cómo se encontraba. Ya ves que un día está bien y otro día se siente que se va a morir y a lo mejor lo agarró en un estado crítico y sacó todo lo que tenía que sacar”, señaló.

Julio César Chávez ha sido una constante en la vida de la presentadora. A finales de los años 90 y la primera década de los 2000, ambos lidiaron contra las adicciones.

Juntos, con el respaldo de una estructura creada por Chávez para asistir a personas con adicciones, lograron superar esa etapa. Desde 2024, el exboxeador acompaña a la comunicadora en su batalla contra la ELA.

(X/ @Jcchavez115)
(X/ @Jcchavez115)

¿Qué pasó en Las Quintas de Culiacán?

Abraham Hernández Picos, Juan Emerio Hernández Argüelles y Jorge Cabada Hernández asistieron a una fiesta en la casa de Rolando Andrade.

Testigos relatan que, tras una pelea con Rommel Andrade, los jóvenes salieron del lugar. Una patrulla municipal los detuvo y, según declaraciones ministeriales recopiladas por Ríodoce, los entregó a personal de seguridad de la familia Andrade. Desde entonces, no se supo más de ellos.

Ilustración acuarela de tres jóvenes, con rostros y torsos en primer plano. El fondo tenue en tonos azul y morado muestra siluetas, mariposas difusas y velas encendidas.
Esta ilustración acuarela rinde homenaje a los tres jóvenes desaparecidos en Culiacán en 1996, con elementos simbólicos de ausencia y recuerdo que invitan a la reflexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente, que supera las 40 mil hojas, no arrojó resultados concretos. Las familias de las víctimas denuncian que relaciones políticas entre los Andrade, el entonces gobernador Renato Vega y el presidente Ernesto Zedillo habrían frenado el avance judicial, según familiares de las víctimas.

El caso sigue abierto porque la desaparición forzada se considera delito de lesa humanidad. Andrade pidió públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Rubén Rocha Moya que reabran el caso y llamó a la sociedad a unirse contra la impunidad.

A casi tres décadas, el destino de los jóvenes permanece sin respuesta y la exigencia de justicia sigue vigente en Las Quintas.

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