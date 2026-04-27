México

Máynez invita a Alejandra Gutiérrez a unirse a Movimiento Ciudadano para gubernatura de Guanajuato, luego de su renuncia en el PAN

La alcaldesa renunció al partido blanquiazul en el cual había militado durante 20 años

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“Es la carta más importante para encabezar un movimiento de cambio en Guanajuato”, dijo Máynez. Imagen de archivo. EFE/ Hilda Ríos
“Es la carta más importante para encabezar un movimiento de cambio en Guanajuato”, dijo Máynez. Imagen de archivo. EFE/ Hilda Ríos

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano invitó de manera pública a Alejandra Gutiérrez a sumarse al partido naranja para buscar juntos la gubernatura del estado. Esta invitación llega después de que Gutiérrez anunciara su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), partido en el que había desarrollado su carrera política.

“Es la carta más importante para encabezar un movimiento de cambio en Guanajuato”, dijo Máynez haciendo referencia a un invitación para participar en las elecciones de 2027.

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En su mensaje, destacó la reciente decisión de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y extendió una invitación para que encabece un nuevo movimiento de transformación en la entidad.

Álvarez Máynez subrayó que el gobierno de Alejandra Gutiérrez como alcaldesa de León se ha caracterizado por la cercanía con la población y la congruencia con sus principios, lo que la convierte en una figura central para liderar un cambio en Guanajuato. “Gracias al buen gobierno que ha hecho, cercano a la gente de León, congruente con sus principios, es hoy la carta más importante para encabezar un movimiento de cambio en Guanajuato”, señaló.

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En contraste con las prácticas tradicionales que, según Álvarez Máynez, han predominado en la política local, la invitación de Movimiento Ciudadano busca abrir la toma de decisiones a la sociedad en su conjunto. Criticó que, históricamente, en Guanajuato las decisiones se han tomado entre unos cuantos grupos de interés y familias, lo que ha generado desgaste en seguridad, prosperidad y gestión de recursos naturales.

“Es una invitación que no tiene nada que ver con lo que ha venido haciendo la vieja política en Guanajuato, que es secuestrar las decisiones para tomarlas entre unos cuantos”, enfatizó.

El dirigente nacional resaltó que la oportunidad que tiene Alejandra Gutiérrez es la de construir un verdadero movimiento ciudadano, convocando a todos los sectores de la sociedad: emprendedores, generadores de empleo, activistas, académicos y a quienes trabajan diariamente por mejorar la calidad de vida en León y en todo el estado. “Alejandra Gutiérrez tiene esa oportunidad. Gobernar León es la mejor carta de presentación que puede tener”, expresó.

Álvarez Máynez hizo hincapié en la necesidad de evitar que Guanajuato replique problemas de inseguridad y falta de desarrollo que se han visto en otras entidades. Rechazó la posibilidad de que regrese el modelo de gobiernos anteriores que, según su perspectiva, no han dado resultados positivos para el estado.

“No queremos que Guanajuato tenga gobiernos como los que hoy tiene Zacatecas… o que vuelva a tener malos gobiernos como el de Diego Sinhue. Queremos ver hacia el futuro”, subrayó.

Finalmente, el dirigente reiteró la invitación a Alejandra Gutiérrez y a la sociedad guanajuatense para construir juntos una alternativa que represente el futuro que merece la entidad. “Esa es la invitación que le hacemos a miles de guanajuatenses y en particular a Alejandra Gutiérrez a construir la alternativa del futuro que merece Guanajuato. Un nuevo León, un nuevo Guanajuato”, concluyó.

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