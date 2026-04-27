Gobierno ajusta la deuda pública con refinanciamiento de 101 mil mdp en el mercado local

Secretaría de Hacienda y Crédito Público refinancia más de 101 mil mdp para mejorar perfil de deuda. (Foto: Especial)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que llevó a cabo una operación de refinanciamiento en el mercado local por un monto total de 101 mil 368 millones de pesos, con el objetivo de mejorar el perfil de la deuda pública y fortalecer las condiciones del mercado financiero nacional.

Refinanciamiento de deuda en México: claves de la operación

De acuerdo con el Comunicado No. 33, la dependencia federal sustituyó instrumentos de corto y mediano plazo —como Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2029— por nuevos instrumentos con plazos más largos, que van de 2028 hasta 2046.

Esta estrategia permitió extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 4.32 años, lo que contribuye a reducir presiones inmediatas de pago y a mejorar la estructura del portafolio gubernamental.

Hacienda busca mejorar liquidez y perfil de vencimientos

La operación forma parte de una política de manejo proactivo de pasivos, alineada con el Plan Anual de Financiamiento 2026.

Comunicado oficial.

Entre sus principales objetivos se encuentran optimizar el calendario de vencimientos, fortalecer la liquidez del mercado local y mantener condiciones financieras estables.

Según Hacienda, este tipo de movimientos también favorece una mayor profundidad en el mercado de deuda en pesos, lo que puede facilitar futuras colocaciones gubernamentales.

Distribución de la deuda refinanciada por año

Del total recomprado en esta operación, los recursos se concentraron en distintos vencimientos de corto plazo:

28,635 millones de pesos correspondieron a deuda con vencimiento en 2026

34,489 millones de pesos a 2027

19,029 millones de pesos a 2028

19,215 millones de pesos a 2029

Esta redistribución permitió trasladar compromisos inmediatos hacia horizontes más largos.

Deuda pública en México: niveles y contexto actual

En términos generales, la deuda pública en México —medida a través de los Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)— alcanzó los 18.6 billones de pesos en enero de 2026, equivalente a aproximadamente el 52.6% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2025.

Deuda pública en México se mantiene alrededor del 52% del PIB. EFE/ José Méndez

Aunque el costo financiero de la deuda registró una disminución cercana al 21% a inicios de 2026, impulsado en parte por el comportamiento del tipo de cambio, el nivel de endeudamiento se mantiene en rangos históricamente elevados, alrededor del 50 al 52% del PIB.

Estrategia de Hacienda prioriza deuda interna y estabilidad financiera

El gobierno federal ha mantenido una estrategia enfocada en privilegiar la deuda interna sobre la externa, con el fin de reducir riesgos asociados a la volatilidad cambiaria.

La mayor parte de esta deuda está contratada a tasa fija y a largo plazo.

Hacienda extiende plazos de deuda pública hasta 2046 con nueva operación. REUTERS/Raquel Cunha

Además, las autoridades destacan que, pese al incremento observado en los últimos años —impulsado por factores como el gasto en pensiones y el costo financiero—, México se mantiene en niveles de endeudamiento moderados en comparación con otras economías del G-20.

Confianza de inversionistas respalda operación de refinanciamiento

Finalmente, Hacienda subrayó que las condiciones obtenidas en esta operación reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la estabilidad macroeconómica del país, así como en la conducción prudente de las finanzas públicas.

La dependencia reiteró que continuará implementando estrategias de refinanciamiento para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y cumplir con los lineamientos aprobados para el ejercicio fiscal 2026.