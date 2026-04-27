¿El cortisol te hace subir de peso y tener presión alta? Señales de alerta previo a sus duros efectos secundarios (Freepik)

El aumento de peso, la presión arterial alta y los cambios físicos repentinos suelen asociarse con el cortisol, la llamada hormona del estrés.

Sin embargo, las enfermedades que provocan niveles anormalmente altos de esta hormona son poco frecuentes, señala la Dra. Archana Sadhu del Hospital Houston Methodist.

Aunque el cortisol está presente en la conversación digital como posible causa de síntomas comunes, la mayoría de los casos no se deben a un exceso patológico de esta hormona.

El cortisol sube y baja durante el día

El cuerpo produce cortisol en las glándulas suprarrenales, ubicadas sobre los riñones. Su función principal es ayudar al organismo a responder al estrés, pero también regula el metabolismo, la glucosa en sangre, la frecuencia cardiaca y el ciclo sueño-vigilia.

El cortisol fluctúa: alcanza su punto máximo por la mañana y disminuye por la noche. La Dra. Sadhu explica que el estrés diario, la falta de sueño y el trabajo nocturno pueden alterar estos niveles, aunque generalmente se trata de cambios transitorios.

El cortisol sube y baja durante el día Crédito: Freepik

Cuando el cortisol realmente es un problema

El exceso crónico de cortisol define al síndrome de Cushing, una afección poco frecuente que ocurre cuando el cuerpo está expuesto a altos niveles de esta hormona por periodos prolongados, ya sea por enfermedad o por uso prolongado de corticosteroides. Se calcula que sólo entre 40 y 70 personas por cada millón desarrollan esta condición.

Los síntomas incluyen aumento de peso con un patrón específico —principalmente en el rostro, la parte posterior del cuello y el abdomen—, piel más delgada, estrías de color púrpura, debilidad muscular y presión arterial alta. La Dra. Sadhu señala: “El síndrome de Cushing tiene un patrón muy específico de aumento de peso que se concentra en el rostro, la parte posterior del cuello y los hombros, y alrededor del abdomen”.

Síntomas que alertan sobre el exceso de cortisol

Entre las señales más comunes de un exceso sostenido de cortisol se encuentran:

El aumento de peso repentino, sobre todo en la cara y el abdomen, piel fina y aparición de estrías violáceas, pérdida de fuerza muscular, presión arterial y glucosa elevadas. También pueden presentarse infecciones frecuentes, acné, moretones, alteraciones menstruales y crecimiento de vello facial en mujeres. La Dra. Sadhu afirma: “Cuando hay demasiado cortisol, uno de los cambios físicos más notorios suele ser el aumento de peso con una distribución muy particular”.

El patrón de síntomas ayuda a los médicos a distinguir entre el síndrome de Cushing y problemas más comunes como la obesidad o la hipertensión primaria.

Otras causas de niveles elevados de cortisol

El tratamiento con corticosteroides —medicamentos usados para enfermedades autoinmunes, asma o para evitar el rechazo de órganos trasplantados— puede elevar artificialmente el cortisol. La Dra. Sadhu recomienda estar atento a los posibles efectos secundarios si el tratamiento es prolongado. Las alteraciones leves, como las asociadas con el estrés o la falta de sueño, rara vez requieren intervención médica.

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Cómo saber si el cortisol es la causa

El diagnóstico de un exceso patológico de cortisol requiere análisis de orina, sangre o saliva, y una evaluación médica detallada. La Dra. Sadhu enfatiza que la mayoría de los casos de presión alta, glucosa elevada o aumento de peso no tienen relación con una enfermedad de las glándulas suprarrenales. “La diabetes, la presión arterial alta y el aumento de peso son padecimientos comunes, pero es muy poco probable que una enfermedad médica real que provoque niveles anormalmente altos de cortisol sea la responsable”, advierte.

El síndrome de Cushing y otras afecciones relacionadas con el cortisol tienen síntomas y diagnósticos muy específicos, como tumores raros que secretan la hormona. “Es importante acudir con tu médico de atención primaria y hacer una evaluación”, dice la especialista.

Cuándo acudir al médico

Si los síntomas incluyen cambios físicos notorios, como el aumento repentino y marcado de peso en el rostro y el abdomen, estrías violáceas, debilidad muscular y presión arterial elevada, es recomendable consultar a un especialista. El médico puede ordenar estudios para descartar o confirmar el diagnóstico de exceso de cortisol y canalizarte con un endocrinólogo.

La Dra. Sadhu concluye que para la mayoría de las personas, el manejo del estrés, una rutina de sueño adecuada y la atención a la salud general son suficientes para mantener los niveles de cortisol bajo control.