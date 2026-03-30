Marina intercepta embarcación con 650 kilos de aparente droga en costas de Michoacán: hay seis detenidos

(Crédito: Secretaría de Marina)

Esta mañana, la Secretaría de Marina (Semar) informó que, durante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, fue asegurada una embarcación que transportaba aproximadamente 650 kilogramos de una sustancia con características de cocaína frente a las costas de Michoacán. En la acción fueron detenidas seis personas.

El decomiso se realizó a unas 61 millas náuticas —alrededor de 113 kilómetros— al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas. En la embarcación, equipada con tres motores fuera de borda, fueron localizados 14 bultos que contenían en su interior 580 paquetes tipo ladrillo.

De acuerdo con la información oficial, el contenido asegurado será analizado por las autoridades ministeriales para confirmar su composición. Además de la sustancia, se incautaron 350 litros de combustible que eran transportados en la misma lancha.

El operativo incluyó la participación de una patrulla oceánica, aeronaves de ala fija y móvil, así como embarcaciones interceptoras. También contó con información de inteligencia proporcionada por instancias internacionales, entre ellas el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta.

Las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

El operativo incluyó la participación de una patrulla oceánica, aeronaves de ala fija y móvil, así como embarcaciones interceptoras, informó la Semar. (Crédito: Semar)

Destacan otras acciones marítimas contra el narco

De acuerdo con la Semar, este aseguramiento se suma a otros realizados en el ámbito marítimo durante 2026. De acuerdo con datos oficiales, el volumen de droga incautada en operativos similares supera las 10 toneladas en lo que va del año.

El caso refleja el uso constante de rutas marítimas para el traslado de estupefacientes. Las embarcaciones pequeñas, con múltiples motores, son utilizadas para mover cargamentos en trayectos largos, aprovechando zonas alejadas de la costa.

Las autoridades estimaron que el decomiso representa una afectación económica de alrededor de 150 millones de pesos para los grupos involucrados. Asimismo, señalaron que la cantidad asegurada equivale a más de un millón 300 mil dosis que no llegarían al mercado ilícito.

Los hechos forman parte de las acciones de vigilancia en aguas nacionales, donde distintas dependencias federales mantienen operativos conjuntos para detectar embarcaciones vinculadas con actividades ilegales.