Morena contra PAN: Citlalli Hernández increpa a Jorge Romero por respaldo a Maru Campos en caso de agentes de EEUU

Citlalli Hernández increpa a Jorge Romero por caso Maru Campos.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández confrontó a Jorge Romero, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), por el respaldo mostrado a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras la decisión de permitir la entrada de agentes de Estados Unidos en territorio nacional.

Hernández señaló que la postura panista abre la puerta a la Agencia Central de Inteligencia ​(CIA, por sus siglas en inglés) y viola la Constitución, lo que, afirma, representa una entrega de la soberanía mexicana a intereses extranjeros.

Romero sostuvo que el apoyo a Maru Campos es total y calificó como “vulgaridad” la reacción del gobierno federal ante la comparecencia de la gobernadora en el Senado. Señaló que la mandataria estatal desmanteló un laboratorio de drogas y que la Federación busca exhibirla por motivos políticos.

El coordinador panista afirmó que la comparecencia fue votada a favor por su grupo y que no hay preocupación por lo que pueda decirse en el Senado.

Citlalli Hernández acusó violación a la soberanía nacional

Citlalli Hernández cuestionó al PAN por respaldar la presencia de agentes extranjeros y recordó que, en el pasado, el partido apoyó a Genaro García Luna y al expresidente Felipe Calderón. Advirtió que la acción actual de los panistas no sorprende, ya que, aseguró, históricamente buscan complacer a otros gobiernos a costa de la autonomía del país.

La morenista planteó varias interrogantes sobre la decisión de permitir la entrada de la CIA, subrayando que no existe una justificación clara y que millones de personas en México mantienen la misma duda. Hernández remató: “Afortunadamente la mayoría de las y los mexicanos respaldamos a la presidenta Claudia Sheinbaum”.

FILE PHOTO: Mexico's Public Security Minister Genaro Garcia Luna attends a meeting with the Human Rights commission at the Senate in Mexico City November 29, 2012. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

PAN defiende a Maru Campos y rechaza señalamientos

Jorge Romero consideró en una entrevista que el caso de la gobernadora de Chihuahua es usado políticamente por el gobierno federal. “Son vulgares en la cuatro T. No puede ser que con la misma vara para unos y completamente distinta para los que son oposición”, insistió el dirigente.

El líder panista rechazó que la colaboración con agentes estadounidenses sea motivo de sanción o de sospecha. Afirmó que la operación en Chihuahua fue para desmantelar un laboratorio porque “el gobierno federal no lo hace”.

Luego de una reunión con el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, expresó su coincidencia con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a la necesidad de que los diferentes niveles de gobierno trabajen de manera coordinada, más allá de sus afiliaciones partidistas, para fortalecer la seguridad de las familias mexicanas y resguardar la integridad soberana del país:

“Esa disposición es indeclinable para el Gobierno del Estado de Chihuahua y así seguirá sucediendo. El esfuerzo conjunto ha contribuido a disminuir sensiblemente la violencia y el daño que provoca el crimen organizado”.