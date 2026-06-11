Morena desafía el caos y defiende el Mundial en CDMX ante protesta de la CNTE: “No podrán apagar el Zócalo”

El grupo parlamentario advierte sobre una presunta operación de desestabilización rumbo al arranque de la Copa México-Canadá-Estados Unidos 2026 y pide a los capitalinos acudir con tranquilidad a las actividades oficiales en las 16 alcaldías. REUTERS/Victor Medina

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México denunció este miércoles lo que calificó como una estrategia organizada de desestabilización para sabotear el día inaugural de la Copa Mundial México-Canadá-Estados Unidos 2026, al tiempo que llamó a las familias capitalinas a disfrutar sin miedo los 18 Festivales Futboleros que el gobierno de Clara Brugada preparó en todas las alcaldías.

“Hay nado sincronizado”: Morena señala una operación política detrás de las marchas

El vocero de la bancada, Paulo García, identificó una serie de elementos que, en su conjunto, apuntan a una acción coordinada y no a una convergencia espontánea de inconformidades.

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Las convocatorias dan el nombre por delante pero " ocultan los rostros " de sus organizadores.

Se busca aglutinar en un solo bloque a grupos con " demandas distintas “, varios de los cuales ya desmintieron públicamente su participación y señalaron el origen derechista de las convocatorias.

El diálogo con la CNTE avanza con normalidad, lo que evidencia que hay sectores que no buscan soluciones sino escenarios de conflicto.

“¿Quién quiere que haya violencia en nuestro país? Tenemos una Presidenta con más del 70% de aprobación. Algo no cuadra”, señaló García.

Miles de aficionados al fútbol se congregan en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México para disfrutar del FIFA Fan Festival, con partidos proyectados en pantallas gigantes y un ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legislador también hizo referencia al hallazgo de 59 explosivos en un autobús con rumbo a la Ciudad de México como evidencia de que un sector no llega a manifestarse, sino a apostar por la violencia. Asimismo, identificó las declaraciones públicas de Ricardo Salinas Pliego —quien expresó desprecio explícito por la manifestación pacífica— como parte de la misma estrategia de polarización.

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García señaló que tanto el Gobierno Federal como el de la Ciudad de México han atendido a cada uno de los colectivos convocantes, con mesas de diálogo activas en todos los sectores. “Las demandas legítimas han sido escuchadas. No hay pretexto real para el caos”, afirmó.

PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, en la mira

En ese contexto, la bancada también lamentó que el PRIAN, ahora sumado a Movimiento Ciudadano, hubiera aprovechado la sesión permanente para defender a los gobiernos de Nuevo León y Jalisco, señalados en un punto de acuerdo para que la Comisión de Derechos Humanos investigue presuntas prácticas de limpieza social.

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Foto: FIFA - Reuters

18 festivales y dos nuevas rutas de trolebús para arrancar el Mundial

Frente a ese escenario, la bancada reiteró su llamado a las familias: la Ciudad de México tiene 18 Festivales Futboleros distribuidos en todas las alcaldías, desde el Parque La Bombilla en Álvaro Obregón hasta el Bosque de Tláhuac; desde la Utopía Meyehualco en Iztapalapa hasta el Deportivo Xochimilco.

La ciudad también arranca el torneo con una apuesta de movilidad verde. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró dos nuevas rutas de trolebús eléctrico: la Ruta El Chapulín (Chapultepec–Ciudad Universitaria) y la Ruta Animales Silvestres (Huipulco–Universidad), con 132 unidades eléctricas que cubrirán 35 kilómetros y servirán a más de 300 mil personas. La inversión asciende a mil 600 millones de pesos.

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El impacto ambiental equivale a plantar más de 150 mil árboles o retirar de circulación más de 2 mil automóviles en términos de emisiones de CO₂. Estas rutas se suman a más de 100 kilómetros de electromovilidad entregados en 20 meses de administración, que incluyen la renovación integral del Tren Ligero El Ajolote y la Línea 4 del Metrobús Quetzalcóatl.