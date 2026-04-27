Sheinbaum celebra la puesta en marcha del Tren Lechería–AIFA: “¡Misión cumplida!”

Claudia Sheinbaum Pardo celebra la puesta en marcha del tren CDMX–AIFA.

En un video difundido en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la inauguración del tren que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), destacando el arranque del proyecto como un paso clave para mejorar la movilidad en la zona metropolitana.

“Hoy se inaugura el tren Ciudad de México, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, expresó la mandataria en el mensaje grabado durante el recorrido inaugural, donde estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, así como autoridades del Estado de México e Hidalgo.

En el video se observa un ambiente festivo, con aplausos y vítores, mientras Sheinbaum subraya la relevancia de la obra: “Estamos muy felices porque va a ser conectividad no solamente del aeropuerto, sino de todas las personas del Estado de México que viven en esta zona”.

Video de Claudia Sheinbaum en la inauguración del tren Lechería-AIFA

También reconoció el trabajo de los ingenieros militares, a quienes calificó como “de primera” por la construcción del proyecto.

Además, adelantó que la expansión del sistema ferroviario continúa en marcha: “Ya llevamos el 30% del tren que va del Felipe Ángeles hasta Pachuca. Ya muy pronto una nueva inauguración”.

Conectividad AIFA: tren Buenavista–Lechería impulsa movilidad en CDMX y Edomex

La inauguración del tren suburbano que conecta Buenavista con el AIFA forma parte de la estrategia del gobierno federal para integrar el sistema de transporte del Valle de México.

Este nuevo ramal busca facilitar el acceso al aeropuerto y reducir los tiempos de traslado para miles de usuarios.

Inauguraron el nuevo Tren Suburbano - AIFA, las nuevas estaciones partirán desde Lechería y aplicarán tarifa promocional (Jefatura Gobierno CDMX)

El recorrido completo permitirá unir la capital del país con la terminal aérea en un tiempo estimado que, en su fase inicial, ronda los 60 minutos, con la meta de reducirse a 43 minutos conforme se optimice la operación.

Tarifas y horarios del tren al AIFA: opción accesible desde 45 pesos

El servicio arranca con una tarifa promocional de 45 pesos para el trayecto completo entre Buenavista y el AIFA, mientras que los viajes entre estaciones intermedias tendrán un costo de 11.50 pesos.

En cuanto a los horarios, el tren operará con un esquema similar al del Metro capitalino:

Lunes a viernes: de 5:00 a 24:00 horas

Sábados: de 6:00 a 24:00 horas

Domingos y días festivos: de 7:00 a 24:00 horas

La frecuencia inicial será de 30 minutos entre trenes, con planes de reducirla progresivamente hasta 12 minutos.

Estaciones del tren suburbano al AIFA: nuevas rutas y conexión regional

El proyecto incluye tanto estaciones ya existentes como nuevas incorporaciones.

El tramo tradicional conecta Buenavista con Lechería, pasando por puntos clave como Tlalnepantla y Cuautitlán.

Es un hecho, ya se tiene una fecha para la inauguración del Tren Suburbano - AIFA (X/ @andreslajous)

A partir de Lechería, se suman nuevas estaciones que llevan directamente al aeropuerto, ampliando la cobertura en municipios del Estado de México como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

Esta ampliación fortalece la conexión entre la Ciudad de México y el AIFA, integrando distintos sistemas de transporte como Metro, Metrobús y Mexibús.

Capacidad, usuarios y características técnicas del tren Felipe Ángeles

De acuerdo con autoridades federales, el sistema ferroviario cuenta con 41 kilómetros de vía, de los cuales 23 son de nueva construcción.

El servicio inicia con cuatro trenes, cada uno con capacidad para 719 pasajeros, y podrá ampliarse hasta diez unidades en operación.

La meta es alcanzar más de 80 mil usuarios diarios, consolidando al tren como una alternativa de transporte masivo eficiente.Entre sus características destacan:

Velocidad promedio de 65 km/h

Sistema de control ferroviario con tecnología europea ( ERTMS )

Estaciones con accesibilidad universal

Videovigilancia y sistemas de seguridad

Infraestructura eléctrica con más de 150 km de cableado

Tren AIFA como proyecto estratégico: impacto en desarrollo y sustentabilidad

Durante la inauguración, autoridades como Delfina Gómez y Clara Brugada destacaron que el tren forma parte de una visión de movilidad pública impulsada por el Estado.

Así luce el Tren Suburbano a días de su apertura (X/ @andreslajous)

El proyecto no solo busca mejorar la conectividad, sino también reducir la carga vehicular, disminuir emisiones contaminantes y detonar el desarrollo regional en zonas históricamente rezagadas.

Asimismo, contribuye a consolidar el sistema aeroportuario metropolitano al integrar el AIFA con otras terminales como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca.

Lo que debes saber del tren Buenavista–AIFA:

Conecta la Ciudad de México con el AIFA en un solo trayecto

Tarifa promocional de 45 pesos

Tiempo estimado: de 60 a 43 minutos

Capacidad inicial: 4 trenes con opción de expansión

Beneficio directo a municipios del Estado de México

Integración con Metro, Metrobús y Mexibús

Con esta inauguración, el gobierno federal apuesta por fortalecer la movilidad en una de las zonas más transitadas del país, mientras avanza en la expansión del sistema ferroviario hacia nuevas rutas como Pachuca.