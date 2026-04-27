Ojitos de Huevo anuncia stand-up y concurso de chistes en CDMX: fecha y precio para ver al comediante de Netflix

Ojitos de Huevo lanza una convocatoria en redes sociales para encontrar a su telonero, invitando a nuevos talentos de stand up mexicanos a participar

El comediante Alexis Renato Arroyo Mendoza, conocido como Ojitos de Huevo, prepara una función única el próximo 15 de mayo en el Teatro Silvia Pinal de la Ciudad de México, donde busca reunir lo mejor de su trayectoria y estrenar nuevo material, consolidando su presencia en la escena nacional del stand up.

El evento incorpora activaciones interactivas y una convocatoria abierta para nuevos talentos, con el objetivo de fortalecer el vínculo con su público y abrir espacio a voces emergentes.

El comediante lanzó el pasado 20 de abril de 2026 una convocatoria dirigida a quienes deseen convertirse en el telonero de la función. Los interesados deben subir un video a redes sociales con su mejor rutina de comedia; el video que sume más “likes” tendrá la oportunidad de abrir el show del 15 de mayo. Esta dinámica busca detectar nuevos talentos y ampliar la participación del público en el espectáculo.

El comediante Alexis Renato Arroyo Mendoza, conocido como Ojitos de Huevo, ofrece una función especial el 15 de mayo en el Teatro Silvia Pinal con lo mejor de su carrera y material inédito

Además, como parte de la promoción, se realizará la activación “Cuenta tu mejor chiste”, en la que la audiencia podrá subir al escenario durante el evento y compartir su humor a micrófono abierto. Este tipo de interacción pretende generar contenido adicional para redes sociales y atraer a nuevos seguidores.

La serie “Ojitos de Huevo” y el ascenso a Netflix consolidan su carrera

El crecimiento de Ojitos de Huevo se refleja no solo en los escenarios, sino también en su incursión en la pantalla internacional. La serie “Ojitos de Huevo”, producida para Netflix, explora con humor directo la vida cotidiana de una persona con discapacidad visual en la Ciudad de México. La producción destaca por mantener un tono agudo e irreverente, abordando desde la comedia temas como la inclusión y la resiliencia social.

A través de anécdotas personales, música, imitaciones y capacidad para la improvisación, Arroyo Mendoza ha convertido las experiencias derivadas de su discapacidad visual en una fuente de comedia inteligente. Su trabajo invita a reflexionar sobre la percepción social de la diferencia, pero sin perder la cercanía con el público.

El evento incluirá la activación Cuenta tu mejor chiste, donde el público podrá subir al escenario y aportar humor en vivo durante la función

Una función para celebrar el humor contemporáneo e incentivar la participación

La noche prevista en el Teatro Silvia Pinal promete un formato ágil, en el que se alternarán momentos destacados de su carrera con fragmentos inéditos, manteniendo la ironía y la observación social como ejes narrativos. La interacción directa con la audiencia y el humor áspero buscan proporcionar una experiencia memorable.

Los boletos para el evento del 15 de mayo están disponibles a través de Arema.mx y en la taquilla del teatro. Con este espectáculo, Ojitos de Huevo reafirma su posición como referente influyente dentro de la comedia mexicana actual y apuesta por una mayor apertura y renovación del stand up nacional.

Ojitos de Huevo stand-up en CDMX

Fecha: 15 de Mayo 2026

Hora: 20:00 horas

Lugar: Teatro Silvia Pinal

Dirección del evento: C. Versalles 27, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

La serie Ojitos de Huevo en Netflix explora con humor la vida cotidiana de una persona con discapacidad visual en la Ciudad de México, promoviendo inclusión (Prensa enlive production)

Zonas y Precios para ver a Ojitos de Huevo en show de stand-up

Vip: $550

Preferente: $450

General: $350

Precios + cargos por servicio

Puntos de venta oficiales:

Teatro Silvia Pinal CDMX: C. Versalles 27, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

Gran Recinto, Satélite: C. Benito Juárez 1905, Las Margaritas, 54050 Tlalnepantla, Méx.