México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este domingo 26 de abril

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

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El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.

Es por eso que el AICM publica en vivo el estado de cada una de sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM actualiza en vivo el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)
AICM actualiza en vivo el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: UA822

  • Destino: San Francisco
  • Aerolínea: United Airlines
  • Hora: 06:00
  • Estado: Demorado

Vuelo: Y4220

  • Destino: Mérida Yucatán
  • Aerolínea: Volaris
  • Hora: 07:10
  • Estatus: Demorado

Vuelo: AC997

  • Destino: Vancouver
  • Aerolínea: Air Canadá
  • Hora: 07:15
  • Estado: Demorado

Vuelo: Y4370

  • Destino: Acapulco
  • Aerolínea: Volaris
  • Hora: 08:00
  • Estado: Demorado

Vuelo: UA784

  • Destino: Denver
  • Aerolínea: United Airlines
  • Hora: 08:05
  • Estatus: Demorado

Vuelo: VB1058

  • Destino: Guadalajara
  • Aerolínea: Viva Aerobús
  • Hora: 08:10
  • Estado: Demorado

Vuelo: UJ780

  • Destino: Cancún
  • Aerolínea: United Jetstream
  • Hora: 09:00
  • Estatus: Cancelado

Vuelo: AM750

  • Destino: Cartagena
  • Aerolínea: Aeroméxico
  • Hora: 09:30
  • Estado: Demorado

Vuelo: Y4152

  • Destino: Guadalajara
  • Aerolínea: Volaris
  • Hora: 09:55
  • Estatus: Demorado

Vuelo: Y4280

  • Destino: Puerto Vallarta
  • Aerolínea: Volaris
  • Hora: 10:55
  • Estatus: Demorado

Vuelo: Y4102

  • Destino: Cancún
  • Aerolínea: Volaris
  • Hora: 11:30
  • Estado: Demorado

Vuelo: UJ735

  • Destino: Huatulco
  • Aerolínea: United Jetstream
  • Hora: 12:55
  • Estatus: Cancelado

Vuelo: AA394

  • Destino: Dallas
  • Aerolínea: American Airlines
  • Hora: 13:20
  • Estado: Demorado

Vuelo: VB1092

  • Destino: Huatulco
  • Aerolínea: Viva Aerobús
  • Hora: 13:55
  • Estado: Demorado

Vuelo: Y4282

  • Destino: P. Vallarta
  • Aerolínea: Volaris
  • Hora: 16:05
  • Estatus: Demorado

Vuelo: UA1272

  • Destino: San Francisco
  • Aerolínea: United Airlines
  • Hora: 17:50
  • Estado: Demorado

Vuelo: AM1

  • Destino: Madrid
  • Aerolínea: Aeroméxico
  • Hora: 18:45
  • Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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