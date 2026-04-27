Vuelos demorados y cancelados en el AICM este domingo 26 de abril

El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.

Es por eso que el AICM publica en vivo el estado de cada una de sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM actualiza en vivo el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: UA822

Destino: San Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4220

Destino: Mérida Yucatán

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AC997

Destino: Vancouver

Aerolínea: Air Canadá

Hora: 07:15

Estado: Demorado

Vuelo: Y4370

Destino: Acapulco

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:00

Estado: Demorado

Vuelo: UA784

Destino: Denver

Aerolínea: United Airlines

Hora: 08:05

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1058

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobús

Hora: 08:10

Estado: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancún

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM750

Destino: Cartagena

Aerolínea: Aeroméxico

Hora: 09:30

Estado: Demorado

Vuelo: Y4152

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:55

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4280

Destino: Puerto Vallarta

Aerolínea: Volaris

Hora: 10:55

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4102

Destino: Cancún

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:30

Estado: Demorado

Vuelo: UJ735

Destino: Huatulco

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 12:55

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA394

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 13:20

Estado: Demorado

Vuelo: VB1092

Destino: Huatulco

Aerolínea: Viva Aerobús

Hora: 13:55

Estado: Demorado

Vuelo: Y4282

Destino: P. Vallarta

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:05

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1272

Destino: San Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 17:50

Estado: Demorado

Vuelo: AM1

Destino: Madrid

Aerolínea: Aeroméxico

Hora: 18:45

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.