Señalan a la diputada morenista Bertha Ahued Malpica por lujosa preboda en España de casi 7 mdp

Preboda en Sevilla coloca bajo la lupa a la diputada Bertha Ahued Malpica.

La diputada local morenista por el estado de Veracruz, Bertha Ahued Malpica, se encuentra en el centro de la conversación pública tras la difusión de detalles sobre una lujosa preboda realizada en Sevilla, España, para una familiar cercana.

El evento, celebrado durante la Feria de Sevilla 2026, habría reunido a alrededor de 250 invitados en una celebración de alto nivel que, según distintas versiones, implicó un gasto cercano a los 7 millones de pesos.

Preboda de lujo en Sevilla durante la Feria 2026

De acuerdo con la información recopilada de diversos reportes y publicaciones en redes sociales, la preboda se llevó a cabo en una caseta dentro de la tradicional feria sevillana, considerada uno de los espacios más exclusivos de este evento internacional.

La celebración incluyó banquete, ambientación temática, música, transporte y logística para decenas de invitados que habrían viajado desde México.

La magnitud del festejo ha llamado la atención por el contraste con el discurso de austeridad promovido por integrantes de Morena, lo que ha generado cuestionamientos en distintos espacios públicos y digitales.

¿Cuánto costó la preboda? Estimaciones millonarias

Distintas versiones apuntan a un gasto total de aproximadamente 334,500 euros, lo que equivale a cerca de 6.7 millones de pesos mexicanos. Entre los principales rubros que se mencionan destacan:

Renta de caseta en la feria: entre 45,000 y 100,000 euros

Decoración : alrededor de 27,000 euros

Carruajes y transporte : 50,000 euros

Banquete y bebidas : 37,500 euros

Vuelos internacionales para invitados: 75,000 euros

Hospedaje: 100,000 euros

Estas cifras superan ampliamente el costo promedio de una boda en Sevilla, que suele ubicarse entre 13,500 y 21,000 euros para eventos más convencionales, lo que dimensiona el nivel del evento y el tipo de experiencia que se habría ofrecido a los asistentes.

¿Quién es Bertha Ahued Malpica?

Bertha Ahued Malpica es diputada local de Morena por el estado de Veracruz.

Cuenta con estudios en Sistemas de Computación Administrativa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y una amplia trayectoria en el ámbito empresarial y social.

Además de su actividad legislativa, ha sido directora ejecutiva del periódico El Dictamen, un medio con más de un siglo de historia y considerado el más antiguo de México.

La propiedad del diario se mantiene en su familia desde hace varias generaciones, lo que ha consolidado su presencia en el sector informativo del estado.

El papel de El Dictamen en la controversia

Uno de los elementos que ha intensificado la discusión pública es la relación de la legisladora con El Dictamen.

En redes sociales, usuarios han señalado un contraste entre el supuesto gasto en la preboda y versiones sobre dificultades financieras del medio de comunicación.

Estas comparaciones han derivado en cuestionamientos sobre el origen de los recursos destinados al evento.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme los montos ni el financiamiento de la celebración, lo que ha dejado el tema en el terreno de la discusión pública.

Reacciones y cuestionamientos en redes sociales

La difusión del evento ha provocado una amplia conversación en plataformas digitales, donde usuarios han expresado críticas y dudas sobre la congruencia entre el estilo de vida exhibido y los principios de austeridad que promueve el partido en el poder.

Hasta ahora, ni la diputada Bertha Ahued Malpica ni el partido Morena han emitido una postura pública sobre los señalamientos relacionados con la preboda en Sevilla.

La ausencia de una respuesta oficial ha contribuido a que el tema continúe generando debate en la opinión pública, particularmente en torno a la transparencia y congruencia de los actores políticos.