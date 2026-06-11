Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los últimos beneficiarios en recibir su pago mañana 12 de junio

La Beca Rita Cetina continúa durante 2026 como apoyo para estudiantes de secundaria pública en México y busca evitar la deserción por falta de recursos.

La Beca Rita Cetina continúa durante 2026 como uno de los programas enfocados en apoyar a estudiantes de secundarias y primarias públicas de México. Su finalidad es contribuir a que las condiciones económicas no representen un obstáculo para la permanencia de las y los adolescentes en las aulas, mediante la entrega de recursos destinados a cubrir distintos gastos relacionados con su formación académica.

El apoyo económico se deposita directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite que los recursos lleguen sin intermediarios a las familias beneficiarias. Gracias a este mecanismo, cada hogar puede administrar el dinero de acuerdo con sus necesidades, ya sea para la compra de útiles escolares, transporte, alimentación u otros gastos vinculados con la educación.

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De acuerdo con las reglas del programa, cada estudiante inscrito recibe 1,900 pesos de manera bimestral. En aquellos hogares donde existe más de un beneficiario, se suman 700 pesos adicionales por cada integrante incorporado a la beca, lo que incrementa el monto total entregado a la familia.

Quiénes reciben el pago este 12 de junio

El apoyo económico de la Beca Rita Cetina se deposita en una tarjeta del Banco del Bienestar para entregar el dinero sin intermediarios a las familias.

La dispersión correspondiente a junio se desarrolla mediante un esquema organizado a partir de la letra inicial de la CURP de cada beneficiario. Este sistema permite distribuir los depósitos en diferentes fechas para evitar concentraciones innecesarias en sucursales bancarias y facilitar el acceso a los recursos.

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Para este viernes 12 de junio, el pago está dirigido a estudiantes cuya CURP inicia con las letras T, U, V, W, X, Y y Z. Los depósitos se realizan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar vinculada al programa, por lo que no es necesario efectuar trámites adicionales para recibir el apoyo.

La organización por grupos también busca agilizar la entrega de los recursos y ofrecer una atención más ordenada durante el periodo de dispersión. De esta manera, las familias pueden identificar con anticipación la fecha que les corresponde y consultar el saldo una vez realizado el depósito.

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Calendario de pagos de junio 2026

La distribución de los apoyos económicos se realiza conforme al calendario anunciado para este periodo:

Lunes 1: A, B

Martes 2: C

Miércoles 3: D, E, F

Jueves 4: G

Viernes 5: H, I, J, K, L

Lunes 8: M

Martes 9: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10: R

Jueves 11: S

Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

La calendarización escalonada permite distribuir los depósitos a lo largo de varios días, favoreciendo un flujo más ordenado en cajeros y sucursales del Banco del Bienestar. Además, ayuda a que los beneficiarios conozcan con precisión cuándo deben esperar la llegada de los recursos a sus cuentas.

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Requisitos y recomendaciones para las familias beneficiarias

Las recomendaciones para recibir la Beca Rita Cetina incluyen mantener activa la tarjeta del Banco del Bienestar, actualizar datos personales y verificar la CURP para ubicar la fecha de pago. - (Foto: gobierno de México)

Uno de los aspectos más importantes para recibir el apoyo sin contratiempos es mantener activa la tarjeta del Banco del Bienestar donde se realizan los depósitos. También es recomendable que los datos personales registrados ante las autoridades correspondientes se encuentren actualizados, ya que esto facilita cualquier gestión relacionada con el programa.

Las familias beneficiarias deben verificar la letra inicial de la CURP del estudiante para identificar correctamente la fecha asignada dentro del calendario de pagos. Esta medida permite consultar el depósito en el momento adecuado y evita confusiones durante el proceso de dispersión de recursos.

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La Beca Rita Cetina mantiene como objetivo respaldar la continuidad educativa de estudiantes de secundaria pública mediante un apoyo económico entregado de forma directa. Seguir las fechas establecidas y mantener la información actualizada contribuye a que las y los beneficiarios accedan oportunamente a este recurso destinado a fortalecer su trayectoria escolar.