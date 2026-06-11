Gobierno de México habilita kioscos de información para turistas por Mundial 2026: estos son los datos que pueden consultar

Cinco personas, incluido un presentador con micrófono, posan frente a una estructura moderna con el letrero "MÉXICO ESTÁ DE MODA", anunciando una nueva iniciativa de moda y diseño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves en conferencia matutina, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, informó que ya están en operación los nuevos kioscos de atención turística México Contigo, diseñados para orientar a visitantes nacionales e internacionales durante la celebración del Mundial 2026.

La funcionaria explicó que estos espacios buscan resolver las dudas más frecuentes de los turistas que llegan al país, además de concentrar servicios de distintas dependencias gubernamentales y organismos internacionales en un solo punto.

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¿Dónde están ubicados los kioscos México Contigo?

Los módulos fueron instalados en las tres ciudades mexicanas sede de la Copa del Mundo 2026:

Ciudad de México: Glorieta de Insurgentes.

Monterrey, Nuevo León: Parque Fundidora.

Guadalajara, Jalisco: Plaza de los Dos Templos.

De acuerdo con Rodríguez Zamora, estos espacios ya se encuentran en funcionamiento y operan todos los días de la semana.

“Los quioscos están abiertos para todos, ya están en funciones, abren a partir de las nueve de la mañana y están todos los días de lunes a domingo”, señaló.

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¿Qué información pueden consultar los turistas?

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) detalló que los kioscos no solo ofrecen información turística, sino también orientación y apoyo en diversos trámites y servicios.

Entre los principales servicios disponibles destacan:

Información sobre atractivos turísticos y actividades culturales.

Asesoría de movilidad para llegar a estadios, zonas de aficionados y eventos del Mundial.

Orientación sobre rutas de transporte público, Metro y alternativas de traslado.

Acceso a internet gratuito.

Espacios para cargar teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Información sobre hospedaje y servicios turísticos.

Consulta de la aplicación México te invita .

Primeros auxilios y atención básica de emergencia.

Actividades recreativas para niños y familias.

Apoyo migratorio y asistencia consular

Uno de los servicios más relevantes es la presencia del Instituto Nacional de Migración (INM), que brindará orientación a visitantes, connacionales y paisanos sobre distintos programas gubernamentales.

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Además, los kioscos cuentan con apoyo del Consulado de Estados Unidos, que ofrecerá asistencia relacionada con trámites de pasaportes, reportes consulares y otros servicios dirigidos a turistas internacionales.

Ángeles Verdes ofrecerá asistencia turística bilingüe

La secretaria destacó que el programa Ángeles Verdes también participa en esta estrategia, ampliando su labor más allá de la asistencia vial.

A través del número 078, disponible las 24 horas del día, los visitantes podrán solicitar información turística bilingüe, recomendaciones de hospedaje, orientación sobre partidos del Mundial y rutas de traslado.

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“Si no sabes dónde quedarte, si no sabes qué partido viene o qué ruta tomar, ahí van a encontrar toda la información”, explicó.

Internet gratis y herramientas digitales para los visitantes

Los módulos cuentan con conexión gratuita a internet para que los turistas puedan comunicarse con familiares y amigos, utilizar aplicaciones de mapas y consultar información sobre destinos turísticos.

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Asimismo, se instalaron tótems interactivos que permiten acceder a la aplicación México te invita, una plataforma que reúne información sobre más de 290 rutas turísticas en el país.

Desde esta aplicación, los usuarios pueden consultar recomendaciones sobre qué visitar, qué comer y qué actividades realizar durante su estancia en México.

Actividades culturales y recreativas para niños

Los kioscos también incluyen espacios de convivencia con actividades inspiradas en la cultura mexicana.

Entre ellas se encuentran:

Futbolito.

Lotería mexicana.

Serpientes y escaleras.

Material educativo sobre cultura turística.

Un libro sobre la historia de México como país anfitrión de la Copa del Mundo.

La funcionaria señaló que estas actividades buscan acercar a los visitantes, especialmente a los menores de edad, a la riqueza cultural del país.

Cruz Roja y ONU participan en los módulos

Rodríguez Zamora informó que los kioscos integran la participación de organismos nacionales e internacionales.

La Cruz Roja Mexicana ofrecerá apoyo en materia de primeros auxilios, mientras que representantes de la ONU impartirán actividades relacionadas con la prevención de adicciones y el impulso del turismo deportivo responsable.

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Además, durante los 39 días que durará el torneo se sumarán otras dependencias federales, incluida la Secretaría de las Mujeres, que difundirá información sobre derechos y programas de atención.

Los kioscos permanecerán después del Mundial

La titular de Sectur adelantó que existe la intención de que estos módulos continúen operando una vez concluido el Mundial 2026, convirtiéndose en puntos permanentes de atención e información turística en las ciudades sede.

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“Se pretende que las ciudades sede los coloquen como puntos turísticos en donde ya funcionen de manera permanente”, explicó.

Con esta estrategia, el Gobierno de México busca mejorar la experiencia de los millones de visitantes que se espera arriben al país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, al tiempo que fortalece la infraestructura de atención turística en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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