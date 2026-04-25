México

Zona Metropolitana del Valle de México activa Fase 1 de contingencia ambiental, así queda el Hoy No Circula

Autoridades ambientales detectaron concentraciones horarias máximas de ozono

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Activan Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX. (Cuartoscuro)
Activan Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX. (Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. La decisión responde a que a las 14:00 horas se registraron concentraciones máximas de ozono de 163 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Factores como la persistencia de un sistema anticiclónico, alta radiación solar, escasa ventilación atmosférica y el inicio de una onda de calor contribuyeron a que la calidad del aire alcanzara niveles catalogados como Muy Mala.

Medidas y recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía acciones para reducir la exposición a contaminantes y proteger la salud, especialmente entre las 13:00 y 19:00 horas. Entre las principales medidas destacan:

  • Consultar de manera constante la calidad del aire mediante la App “Aire”, la web oficial, en redes sociales o al teléfono 5552789931 ext. 1.
  • Evitar actividades cívicas, culturales, recreativas y ejercicio al aire libre durante las horas de mayor contaminación.
  • Suspender eventos públicos y privados programados al aire libre en el horario crítico.
  • No fumar en espacios cerrados.
  • Posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos entre las 13:00 y 19:00 horas.

Además, se recomienda facilitar el trabajo a distancia, evitar el uso de productos con solventes, cargar gasolina fuera del horario de alta demanda y reparar fugas de gas doméstico.

La CAme activa Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono.
La CAme activa Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono.

Restricciones del programa Hoy No Circula para el domingo 26 de abril

El programa Hoy No Circula aplicará con restricciones adicionales para reducir la circulación vehicular y las emisiones contaminantes. Mañana, de 5:00 a 22:00 horas, deberán suspender su circulación:

  • Vehículos particulares con holograma de verificación 2.
  • Vehículos particulares con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 2, 4, 6, 8, 0.
  • Vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.
  • Vehículos sin holograma de verificación, antiguos, de demostración, permisos, pase turístico, placas foráneas o formadas por letras.
  • 50% de unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca, con matrícula par.
  • Vehículos de carga local o federal, entre 6:00 y 10:00 horas, salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación.
  • Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” y restricción por Hoy No Circula, de 10:00 a 22:00 horas.

Quedan exentos: vehículos eléctricos e híbridos, con matrícula ecológica, de emergencia, de personas con discapacidad, cortejos fúnebres, transporte escolar y de personal, transporte de residuos y materiales peligrosos, y motocicletas.

Hoy No Circula (Infobae)
Hoy No Circula (Infobae)

Restricciones y acciones en la industria y servicios

Para disminuir la generación de ozono y precursores, se implementan restricciones en sectores industriales y de servicios:

  • Reducción del 40% de emisiones en industrias que generen precursores de ozono y suspensión de actividades de mantenimiento que generen emisiones fugitivas.
  • La Refinería “Miguel Hidalgo” en Tula operará como máximo al 75% de su capacidad y la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” reducirá 30% su consumo de combustóleo.
  • Suspensión de actividades de combustión en hornos artesanales de ladrillo, cerámica y fundición.
  • Suspensión de actividades con solventes y recubrimientos en comercios y servicios.
  • Suspensión de actividades en establecimientos que usen leña o carbón sin equipo de control.
  • Reducción del 50% en operación de calderas sin sistemas de control de emisiones, salvo hospitales.

Las autoridades reforzarán la vigilancia ambiental, sancionarán vehículos contaminantes, intensificarán el combate de incendios forestales y suspenderán obras que dificulten el tránsito, salvo reparaciones urgentes.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis y autoridades ambientales federales y locales continuarán el monitoreo y emitirán un nuevo boletín a las 20:00 horas. Para reportar incendios, los teléfonos disponibles incluyen el 911 y líneas directas especializadas.

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