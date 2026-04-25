El mejor reto: no viralizar falsedades

El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

La propagación de amenazas en escuelas no es una broma juvenil ni fenómeno aislado, sino una patología digital frente a la cual el verdadero reto no está en viralizarla sino en la decisión de cada persona de cortar la cadena de transmisión y transformar el clic impulsivo en un filtro de responsabilidad colectiva.

Esa elección se ha vuelto un acto de conciencia en un entorno digital donde la velocidad de propagación es, a menudo, proporcional a la irracionalidad del contenido.

En la actualidad, una publicación puede convertirse en tendencia global en minutos.

El trend #Mañanatiroteo en plataformas como TikTok es ejemplo de cómo una amenaza falsa, diseñada para el consumo rápido, puede movilizar fuerzas de seguridad y suspender clases. El origen se registró en escuelas de Buenos Aires, pero la naturaleza fronteriza de las redes sociales ha llevado a mensajes similares en baños escolares de Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Hidalgo, Veracruz y Baja California.

Sin embargo, el mismo ecosistema ofrece herramientas para frenarlo. TikTok ha comenzado a implementar políticas de moderación más estrictas, eliminando contenidos incitadores de la violencia bajo etiquetas de retos.

La tecnología es insuficiente sin el factor humano. Resulta reveladora la iniciativa de estudiantes de lanzar contracampañas con lemas como “no seas cómplice”, “no es un juego”, “no a las amenazas” o “acabemos con esto”.

Respuesta orgánica de la Generación Z representativa de un cambio de paradigma: la transición del espectador pasivo al ciudadano digital activo. Al cuestionar la veracidad de la amenaza antes de compartirla, se construye una narrativa de responsabilidad y cuidado colectivo.

Para profundizar en esta defensa, las escuelas tienen la oportunidad de enseñar a las y los jóvenes a identificar una noticia falsa y las repercusiones; en la familia, el control parental puede evolucionar hacia un diálogo crítico sobre el poder que cada joven tiene en sus manos.

En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha impulsado el fortalecimiento de las líneas de atención del C5, con la intención de consolidar un sistema de respuesta tanto para emergencias como para la denuncia ciudadana.

Reportar a través del 9-1-1 o del 089 ayuda a preservar la tranquilidad escolar.

Viralizar la conciencia y asumir el reto de no compartir contenidos falsos o violentos es una forma de cuidado a toda la comunidad.

@guerrerochipres