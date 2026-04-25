Boneless de pollo caseros: cómo preparar los más crujientes y jugosos en casa

Unos boneless de pollo caseros ya son un clásico de cualquier botana entre amigos

Plato de boneless de pollo picantes, apio fresco y aderezo sobre una mesa de madera. Al fondo, una cocina mexicana con azulejos decorados y ollas de cobre.
Un plato de boneless caseros picantes se sirve con apio fresco y aderezo en una mesa rústica, destacando la calidez de una cocina tradicional mexicana con azulejos vibrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los boneless de pollo casero en México, se asocian con reuniones de amigos, partidos de fútbol y tardes de botana. La textura crujiente y el toque picante de las salsas logran que sea un platillo disfrutable.

En México, los boneless se han popularizado en bares, alitas y restaurantes casuales, acompañados de salsas picantes como la buffalo, la chipotle o la habanero.

Es una opción preferida para compartir, pedir a domicilio o preparar en casa para cualquier ocasión informal.

Receta de boneless de pollo caseros

Los boneless de pollo son trozos de pechuga rebozados en harina y pan rallado, fritos hasta dorar, y tradicionalmente bañados en salsas picantes como la buffalo.

Se sirven con aderezos frescos, como ranch o de queso azul, y bastones de apio y zanahoria.

Se tendrá que cortar una pechuga de pollo en cuadritos.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos.

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  1. 500 gr de pechuga de pollo.
  2. 2 huevos.
  3. 100 gr de harina de trigo
  4. 1 cucharadita de ajo en polvo
  5. 1 cucharadita de paprika o chile en polvo
  6. 1/2 cucharadita de pimienta negra
  7. Sal al gusto
  8. 150 gr de pan molido
  9. Aceite vegetal para freír
  10. Salsa buffalo, chipotle o habanero (opcional)
  11. Aderezo ranch y bastones de apio y zanahoria para acompañar

Cómo hacer boneless de pollo caseros, paso a paso

1. Cortar la pechuga de pollo en cubos medianos, de 3 cm aprox.

2. Mezclar los cubos con sal, ajo en polvo, paprika o chile en polvo y pimienta.3. Batir los huevos en un bol.

4. Pasar los cubos primero por harina, luego por huevo y finalmente por pan molido. Presionar bien el empanizado.

5. Calentar abundante aceite en una sartén profunda a 170-180 °C. El aceite debe estar bien caliente antes de freír.

6. Freír los boneless en tandas pequeñas, 4-5 minutos por tanda, hasta que estén dorados y crujientes.

7. Escurrir sobre papel absorbente.

8. Opcional: Bañar los boneless con salsa buffalo o chipotle, mezclando bien para cubrirlos.

9. Servir calientes, acompañados de aderezo ranch y bastones de apio y zanahoria.

Consejos técnicos:

El pan molido (tipo “pan molido clásico”) da mejor textura que el pan rallado muy fino. En caso de preferir menos picante, usar paprika suave o evitá bañar en salsa fuerte.

boneless (Foto: Tomada de IG)
boneless (Foto: Tomada de IG)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como botana.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 330 kcal

Grasas: 15 gr

Carbohidratos: 22 gr

Proteínas: 27 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigeración, hasta 3 días en recipiente hermético. Para recalentar y mantener el crocante, usar horno a temperatura alta. Se pueden congelar crudos y empanizados durante 1 mes.

