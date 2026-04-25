Boneless de pollo caseros: cómo preparar los más crujientes y jugosos en casa

Los boneless de pollo casero en México, se asocian con reuniones de amigos, partidos de fútbol y tardes de botana. La textura crujiente y el toque picante de las salsas logran que sea un platillo disfrutable.
En México, los boneless se han popularizado en bares, alitas y restaurantes casuales, acompañados de salsas picantes como la buffalo, la chipotle o la habanero.
Es una opción preferida para compartir, pedir a domicilio o preparar en casa para cualquier ocasión informal.
Receta de boneless de pollo caseros
Los boneless de pollo son trozos de pechuga rebozados en harina y pan rallado, fritos hasta dorar, y tradicionalmente bañados en salsas picantes como la buffalo.
Se sirven con aderezos frescos, como ranch o de queso azul, y bastones de apio y zanahoria.
Tiempo de preparación
Total: 40 minutos.
Preparación: 20 minutos.
Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 500 gr de pechuga de pollo.
- 2 huevos.
- 100 gr de harina de trigo
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de paprika o chile en polvo
- 1/2 cucharadita de pimienta negra
- Sal al gusto
- 150 gr de pan molido
- Aceite vegetal para freír
- Salsa buffalo, chipotle o habanero (opcional)
- Aderezo ranch y bastones de apio y zanahoria para acompañar
Cómo hacer boneless de pollo caseros, paso a paso
1. Cortar la pechuga de pollo en cubos medianos, de 3 cm aprox.
2. Mezclar los cubos con sal, ajo en polvo, paprika o chile en polvo y pimienta.3. Batir los huevos en un bol.
4. Pasar los cubos primero por harina, luego por huevo y finalmente por pan molido. Presionar bien el empanizado.
5. Calentar abundante aceite en una sartén profunda a 170-180 °C. El aceite debe estar bien caliente antes de freír.
6. Freír los boneless en tandas pequeñas, 4-5 minutos por tanda, hasta que estén dorados y crujientes.
7. Escurrir sobre papel absorbente.
8. Opcional: Bañar los boneless con salsa buffalo o chipotle, mezclando bien para cubrirlos.
9. Servir calientes, acompañados de aderezo ranch y bastones de apio y zanahoria.
Consejos técnicos:
El pan molido (tipo “pan molido clásico”) da mejor textura que el pan rallado muy fino. En caso de preferir menos picante, usar paprika suave o evitá bañar en salsa fuerte.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones como botana.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Calorías: 330 kcal
Grasas: 15 gr
Carbohidratos: 22 gr
Proteínas: 27 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En refrigeración, hasta 3 días en recipiente hermético. Para recalentar y mantener el crocante, usar horno a temperatura alta. Se pueden congelar crudos y empanizados durante 1 mes.