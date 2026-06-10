Calendario completo de Pumas para el Apertura 2026: todos los partidos, horarios y estadios

El subcampeón del futbol mexicano buscará mantener el nivel mostrado el torneo pasado con una ruta llena de retos importantes.

La cuenta regresiva para el inicio del Torneo Apertura 2026 ya comenzó y los aficionados de Pumas finalmente conocen el recorrido que tendrá el equipo universitario durante la próxima campaña de la Liga MX. El certamen arrancará de manera inusual, ya que comenzará antes de que se dispute la Final de la Copa del Mundo de 2026, situación que convierte a esta edición en una de las más particulares de los últimos años.

Después de firmar una destacada participación en el Clausura 2026, donde alcanzó la Final y se consolidó como uno de los clubes más sólidos del campeonato, Universidad Nacional afrontará un nuevo desafío con la intención de mantenerse entre los protagonistas del futbol mexicano.

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Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Second Leg - Pumas UNAM v Pachuca - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 17, 2026 Pumas UNAM's Alvaro Angulo, Jordan Carillo and Pedro Vite celebrate after the match REUTERS/Henry Romero

El estreno de los auriazules será ante Pachuca, precisamente uno de los rivales que enfrentaron en la fase final del torneo anterior. El encuentro está programado para el sábado 18 de julio en el Estadio Olímpico Universitario, donde los seguidores felinos esperan comenzar con una victoria.

Apenas tres días después, el cuadro universitario tendrá una complicada salida al Estadio Nemesio Diez para medirse a Toluca. Los escarlatas representaron uno de los mayores obstáculos para Pumas durante la campaña pasada, por lo que el compromiso de la Jornada 2 luce como una prueba temprana para medir las aspiraciones del equipo.

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Pumas' midfielder #21 Uriel Antuna (C) celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the Liga MX Clausura football match between Guadalajara and Pumas at Akron stadium in Zapopan, Jalisco state, Mexico, on April 5, 2026. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

Uno de los encuentros más esperados llegará hasta la Jornada 8, cuando los felinos visiten Guadalajara para enfrentar a Chivas en el Estadio Akron. El duelo, pactado para el 13 de septiembre, será una oportunidad para que los universitarios intenten romper una racha de resultados complicados en territorio rojiblanco.

Posteriormente, la Jornada 11 traerá una reedición de la más reciente final del futbol mexicano. Cruz Azul visitará Ciudad Universitaria el 11 de octubre en un choque que promete captar la atención de todo el país.

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Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM's Robert Morales celebrates scoring their first goal REUTERS/Henry Romero

La siguiente fecha también tendrá un ingrediente especial. Pumas visitará al Atlante, escuadra que debutará en la Liga MX y que buscará hacerse notar ante uno de los clubes más populares del país.

El cierre del campeonato incluirá dos compromisos de enorme relevancia. En la Jornada 16 se disputará el Clásico Capitalino frente al América en Ciudad Universitaria, mientras que la fase regular concluirá con la visita de Monterrey al inmueble universitario.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 10, 2026 America's Ramon Juarez in action with Pumas UNAM's Juninho REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque el calendario ya está definido, el proyecto auriazul todavía enfrenta interrogantes importantes, particularmente en el área técnica. Sin embargo, la expectativa es alta luego de una campaña histórica en la que el club impuso registros destacados, lideró la clasificación general y disputó la final del campeonato.

Calendario completo de Pumas en el Apertura 2026

Jornada 1 | Sábado 18 de julio | Pumas vs Pachuca | Estadio Olímpico Universitario | 17:00

Jornada 2 | Martes 21 de julio | Toluca vs Pumas | Estadio Nemesio Diez | 21:00

Jornada 3 | Viernes 31 de julio | FC Juárez vs Pumas | Estadio Olímpico Benito Juárez | 21:00

Jornada 4 | Domingo 16 de agosto | Pumas vs Querétaro | Estadio Olímpico Universitario | 12:00

Jornada 5 | Domingo 23 de agosto | Pumas vs Necaxa | Estadio Olímpico Universitario | 19:00

Jornada 6 | Viernes 28 de agosto | Xolos de Tijuana vs Pumas | Estadio Caliente | 21:00

Jornada 7 | Domingo 6 de septiembre | Pumas vs León | Estadio Olímpico Universitario | 12:00

Jornada 8 | Domingo 13 de septiembre | Chivas vs Pumas | Estadio Akron | 18:00

Jornada 9 | Sábado 18 de septiembre | Atlas vs Pumas | Estadio Jalisco | 17:00

Jornada 10 | Domingo 27 de septiembre | Pumas vs Atlético de San Luis | Estadio Olímpico Universitario | 12:00

Jornada 11 | Domingo 11 de octubre | Pumas vs Cruz Azul | Estadio Olímpico Universitario | 19:00

Jornada 12 | Viernes 16 de octubre | Atlante vs Pumas | Estadio Banorte | 21:00

Jornada 13 | Miércoles 21 de octubre | Santos Laguna vs Pumas | Estadio TSM Corona | 21:00

Jornada 14 | Sábado 24 de octubre | Pumas vs Tigres UANL | Estadio Olímpico Universitario | 21:00

Jornada 15 | Viernes 30 de octubre | Puebla vs Pumas | Estadio Cuauhtémoc | 21:00

Jornada 16 | Sábado 7 de noviembre | Pumas vs América | Estadio Olímpico Universitario | 21:00

Jornada 17 | Sábado 21 de noviembre | Pumas vs Monterrey | Estadio Olímpico Universitario | 19:00

Los aficionados universitarios podrán seguir todos los encuentros del Apertura 2026 a través de las transmisiones de TUDN, Canal 2 y la plataforma ViX, opciones que llevarán cada jornada del conjunto auriazul a millones de seguidores en todo México.

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