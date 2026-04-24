Beca Educativa León 450: quiénes podrán registrarse para obtener el apoyo

Lista la Beca Educativa León 450 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el objetivo de impulsar la permanencia escolar y apoyar la formación profesional de las y los jóvenes, el gobierno municipal de León, a través de la Dirección General de Educación, lanzó la convocatoria de la Beca Educativa León 450, dirigida a estudiantes universitarios inscritos en instituciones del municipio.

Esta iniciativa busca beneficiar a alumnos de nivel superior que cursen sus estudios en modalidad escolarizada dentro de León, Guanajuato, y que cumplan con una serie de requisitos académicos y administrativos.

La beca forma parte de las estrategias municipales para reducir la deserción escolar y fortalecer el acceso a la educación.

Estos son los requisitos que se piden

De acuerdo con la convocatoria oficial, podrán participar estudiantes mexicanos por nacimiento o residencia en el municipio de León, siempre que estén inscritos en instituciones públicas o privadas con validez oficial y cuenten con Clave de Centro de Trabajo (CCT). Además, deberán demostrar buen desempeño académico, ya que uno de los requisitos fundamentales es no haber reprobado ninguna materia en el ciclo inmediato anterior.

Entre los criterios establecidos también se señala que los aspirantes no deben tener parentesco en primer grado con servidores públicos de la administración municipal, con el fin de garantizar transparencia en el proceso de selección.

Documentos necesarios para solicitar la beca

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Las y los interesados deberán reunir y presentar una serie de documentos indispensables para completar su solicitud. Entre ellos destacan:

Acta de nacimiento del estudiante

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte); en caso de ser menor de edad, se deberá anexar la del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

Constancia de estudios vigente, sellada por la institución educativa

Boleta de calificaciones del ciclo anterior o documento que acredite ser alumno regular

Para quienes no hayan nacido en León, será necesario presentar una constancia que acredite al menos un año de residencia en el municipio, expedida por la Secretaría del Ayuntamiento.

Fechas clave del proceso 2026

Para poder registrarse en línea, deberás entrar a https://t.ly/NT9Uz (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo de registro estará abierto del 20 de abril al 15 de mayo de 2026, y las solicitudes deberán llenarse en línea a través del portal oficial del municipio (leon.gob.mx/educacion).

Posteriormente, el 25 de mayo de 2026 se publicará la lista de estudiantes preseleccionados, quienes recibirán una cita para continuar con la siguiente etapa del proceso.

A partir del 2 de junio de 2026, se llevará a cabo la fase de cotejo de documentos. En esta etapa, las y los aspirantes deberán acudir personalmente a las oficinas de la Dirección General de Educación en el horario asignado, llevando consigo:

Número de folio de solicitud

Documentos enviados previamente, impresos y firmados en tinta azul

Documentación original para cotejo

Identificación oficial (original y dos copias)

Apoyo para continuar los estudios universitarios

La Beca Educativa León 450 representa una oportunidad clave para estudiantes que buscan continuar su formación académica sin que los factores económicos sean un impedimento. Este programa se ha consolidado como uno de los apoyos más importantes a nivel municipal para el sector educativo.

Las autoridades hicieron un llamado a las y los jóvenes a revisar cuidadosamente la convocatoria y cumplir con todos los requisitos establecidos, a fin de evitar contratiempos durante el proceso de selección.

Asimismo, se recomendó realizar el registro con anticipación y mantener atentos a las fechas oficiales publicadas, ya que no habrá prórrogas en el calendario.

Para más información, las y los interesados pueden consultar directamente el portal oficial del Gobierno Municipal de León, donde se encuentra disponible la convocatoria completa y el acceso al sistema de registro.

Con este tipo de acciones, el municipio de León reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo de su población estudiantil, apostando por un futuro con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.