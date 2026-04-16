México

Calendario SEP confirma megapuente en mayo: ¿Qué días aplica y en qué niveles educativos?

Un megapuente es un fin de semana largo extendido, de hasta cinco días consecutivos, al unir un día festivo oficial con el fin de semana, más un día de descanso adicional

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El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya perfila uno de los descansos más esperados del año: el megapuente de mayo, que combinará días festivos y fines de semana para estudiantes de nivel básico en México.

De acuerdo con la programación oficial, el primer descanso clave será el viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, fecha en la que no hay clases en todo el país. Al caer en viernes, se junta con el sábado 2 y domingo 3, formando un puente largo inmediato.

¿Habrá megapuente de varios días en mayo?

El calendario de la SEP también marca como suspensión de labores el martes 5 de mayo, por la conmemoración de la Batalla de Puebla, lo que abre la posibilidad de un descanso más amplio.

Sin embargo, el lunes 4 de mayo sí está contemplado como día de clases, ya que es una fecha conmemorativa y no un feriado oficial.

Esto significa que el “megapuente” de hasta cinco días (del 1 al 5 de mayo) no está garantizado de forma oficial, aunque algunas escuelas podrían decidir suspender clases ese lunes y extender el descanso, dependiendo de cada plantel.

¿Qué días incluye el descanso de mayo?

En términos oficiales, el descanso queda así:

  • Viernes 1 de mayo: suspensión de clases (Día del Trabajo)
  • Sábado 2 y domingo 3 de mayo: fin de semana
  • Lunes 4 de mayo: hay clases (salvo decisión interna)
  • Martes 5 de mayo: suspensión de clases (Batalla de Puebla)

En caso de que escuelas otorguen el lunes 4, el descanso podría extenderse a cinco días consecutivos.

Además del posible megapuente, el mes incluye otra fecha relevante:

  • 15 de mayo: suspensión de clases por el Día del Maestro

¿A qué niveles educativos aplica?

Este calendario aplica principalmente para estudiantes de:

  • Preescolar
  • Primaria
  • Secundaria

Es decir, toda la educación básica incorporada a la SEP en escuelas públicas y privadas del país.

Para niveles medio superior y superior, las fechas pueden variar según cada institución.

Claves del megapuente SEP

El concepto de “megapuente” no siempre implica un descanso oficial continuo, sino la combinación de días festivos con fines de semana y decisiones escolares. En este caso, el descanso largo de mayo dependerá en parte de cada escuela, aunque las fechas base ya están definidas por la SEP.

En resumen, el calendario sí confirma un puente largo en mayo de 2026, con posibilidad de extenderse a un megapuente de hasta cinco días, pero no será obligatorio para todas las escuelas.

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