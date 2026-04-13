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Inversión histórica: un billón de pesos en becas, la apuesta del gobierno para 2030

Estos programas se han convertido en proyectos prioritarios para el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum

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Las Becas del Bienestar buscan ayudar a todos los estudiantes de escuela públicas del país (Presidencia)
Las Becas del Bienestar buscan ayudar a todos los estudiantes de escuela públicas del país (Presidencia)

Las Becas del Bienestar se han convertido en proyectos prioritarios para el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum y es por eso que realizarán una inversión económica histórica de aquí hasta el 2030.

Durante La Mañanera del Pueblo de este lunes 13 de abril en Palacio Nacional, Mario Martín Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP), reveló que el presupuesto para estas iniciativas sociales superará el billón de pesos.

Inversión histórica en becas hasta 2030

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, el presupuesto para las Becas del Bienestar durante el sexenio de Claudia Sheinbaum será superior al monto acumulado de las cuatro administraciones anteriores, donde la inversión fue creciendo progresivamente. Vicente Fox destinó 77,724 millones de pesos, Felipe Calderón 140,565 millones, Enrique Peña Nieto 224,440 millones y Andrés Manuel López Obrador 463,001 millones. Ahora, la cifra para el actual sexenio rebasa ampliamente el billón de pesos.

  • Sexenio de Vicente Fox | inversión de 77,724 mil millones de pesos
  • Sexenio de Felipe Calderón | inversión de 140,565 mil millones de pesos
  • Sexenio de Enrique Peña Nieto | inversión de 224,440 mil millones de pesos
  • Sexenio de Andrés Manuel López Obrador | inversión de 463,001 mil millones de pesos
  • Sexenio de Claudia Sheinbaum | inversión de más de un 1 billón de pesos.
Las Becas del Bienestar se han convertido en proyectos prioritarios para el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum y es por eso que realizarán una inversión económica histórica de aquí hasta el 2030.
Las Becas del Bienestar se han convertido en proyectos prioritarios para el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum y es por eso que realizarán una inversión económica histórica de aquí hasta el 2030.

Detalles de las Becas del Bienestar

Los programas contemplan diferentes apoyos económicos, cada uno dirigido a sectores específicos de la población escolar. Por ejemplo, la Beca Rita Cetina para Uniformes y Útiles otorga un monto anual de 2,500 pesos a niñas y niños inscritos en primaria pública. El trámite lo realiza la madre, padre o tutor, y actualmente beneficia a 7,201,007 estudiantes.

Además, la Beca Rita Cetina Universal se asigna bimestralmente por 1,900 pesos, con un incremento de 700 pesos por cada hijo adicional en la familia. Está dirigida a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pública, y suma 8,216,801 beneficiarios.

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)
Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)

Para el nivel medio superior, la Beca Benito Juárez entrega 1,900 pesos cada dos meses directamente a los estudiantes de bachillerato o preparatoria pública, con un padrón de 423,107 inscritos.

En el ámbito universitario existen dos programas principales. Jóvenes Escribiendo el Futuro proporciona 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de universidades públicas en modalidad escolarizada, con igual número de beneficiarios que la Beca Benito Juárez en preparatoria. Por su parte, la Beca Gertrudis Bocanegra otorga 1,900 pesos bimestrales a 55,924 estudiantes universitarios de escuelas escolarizadas.

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