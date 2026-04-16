México

Marcelo Ebrard defiende estadía de su hijo en embajada de México en Londres: “si algo se me puede recriminar, es ser un padre preocupado”

El funcionario aseguró que no hubo ningún gasto de recursos públicos

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Ebrard respondió esta mañana sobre acusaciones de que su hijo residió seis meses la embajada de México en Londres. Foto de Archivo
Ebrard respondió esta mañana sobre acusaciones de que su hijo residió seis meses la embajada de México en Londres. Foto de Archivo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondió esta mañana sobre la investigación periodística que señaló que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard, habitó la residencia de la embajada de México en Londres.

“No veo ningún abuso de mi parte, salvo la procuración de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso ilegalmente”, aseveró el funcionario.

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