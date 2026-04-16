Marcelo Ebrard defiende estadía de su hijo en embajada de México en Londres: “si algo se me puede recriminar, es ser un padre preocupado”

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondió esta mañana sobre la investigación periodística que señaló que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard, habitó la residencia de la embajada de México en Londres.
“No veo ningún abuso de mi parte, salvo la procuración de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso ilegalmente”, aseveró el funcionario.
Información en desarrollo
Más Noticias
Esta es la razón por la que Reese, de‘Malcolm, el de en medio’ canceló su presentación en la DesertCon de Monterrey
El actor se encontraba muy entusiasmado por visitar al público regio, pero reveló las verdaderas razones por las que tomó esta decisión
Buró de Crédito: la estafa que pone en riesgo tus datos personales
Delincuentes aprovechan copias digitales de la credencial de elector para solicitar créditos a nombre de otros y afectar su historial financiero
Encuentran a Christopher Armando, menor de 2 años, sin vida dentro de su casa en Silao: estaba reportado como desaparecido
El menor de 2 años fue reportado como desaparecido el pasado martes, cuando se encontraba en su hogar con su padre y sus hermanos mayores
Precio del dólar hoy en México: peso mexicano pierde valor en la apertura del jueves 16 de abril de 2026
Pese al repunte diario, el billete verde acumula una pérdida semanal del 0,51%
Chófer de Trolebús se queda dormido y choca en La Covadonga, rumbo a Chalco: hay 20 heridos
De manera preliminar, se reportan al menos 20 personas con golpes y contusiones, algunas de las cuales requirieron traslado hospitalario
MÁS NOTICIAS