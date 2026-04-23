Cómo hacer calabacitas a la mexicana, el guisado ideal y barato para cuidar la línea

Nada más clásico, económico y saludable en la cocina mexicana que unas buenas calabacitas a la mexicana.
Este platillo es fresco, colorido y está lleno de sabor, gracias a la combinación de verduras, jitomate, cebolla y chile. Es ideal como guarnición ligera, plato principal vegetariano o para acompañar arroz, carnes o tortillas calientes.
Además de ser bajo en calorías y grasas, es una receta de aprovechamiento perfecta para el día a día, con ingredientes locales y accesibles.
Receta de calabacitas a la mexicana
La base son calabacitas tiernas, jitomate fresco, cebolla blanca y chile verde. Se puede sumar elote, queso fresco o epazote para darle más sabor y textura.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 4 calabacitas tiernas (zucchini mexicano), lavadas y cortadas en cubos
- 2 jitomates medianos (rojos y firmes), picados en cubos
- 1/2 cebolla blanca, picada fina
- 1-2 chiles verdes (serrano o jalapeño), sin semillas y picados
- 1 diente de ajo, picado (opcional)
- 1 taza de granos de elote cocido (opcional)
- 2 cucharadas de aceite vegetal (maíz, canola o girasol)
- Sal y pimienta al gusto
- Unas ramitas de epazote fresco o seco (opcional)
- Queso fresco desmoronado para servir (opcional)
Cómo hacer calabacitas a la mexicana, paso a paso
- Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio.
- Agregar la cebolla y el ajo, saltear 2 minutos hasta que estén transparentes.
- Sumar el chile y el jitomate, cocinar 3 minutos hasta que el jitomate suelte jugo.
- Incorporar las calabacitas (y elote si usás), salpimentar y mezclar bien.
- Tapar y cocinar 8-10 minutos, moviendo ocasionalmente, hasta que las calabacitas estén tiernas pero no deshechas. Agregar epazote si se desea.
- Rectificar sazón y servir caliente, con queso fresco espolvoreado si te gusta, o acompañar con arroz o tortillas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 70
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 10 g
- Proteínas: 2 g
Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 2 días en recipiente tapado. Recalentar en sartén o microondas antes de servir.