Cómo hacer calabacitas a la mexicana, el guisado ideal y barato para cuidar la línea

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Un plato de calabacitas cocidas con jitomate y chile, picadas en cuadritos, aderezado con queso fresco desmoronado y crema, presentado en un plato artesanal con un fondo vibrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada más clásico, económico y saludable en la cocina mexicana que unas buenas calabacitas a la mexicana.

Este platillo es fresco, colorido y está lleno de sabor, gracias a la combinación de verduras, jitomate, cebolla y chile. Es ideal como guarnición ligera, plato principal vegetariano o para acompañar arroz, carnes o tortillas calientes.

Además de ser bajo en calorías y grasas, es una receta de aprovechamiento perfecta para el día a día, con ingredientes locales y accesibles.

Receta de calabacitas a la mexicana

La base son calabacitas tiernas, jitomate fresco, cebolla blanca y chile verde. Se puede sumar elote, queso fresco o epazote para darle más sabor y textura.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos
Una toma cenital muestra unas vibrantes calabacitas a la mexicana servidas en una cazuela de barro, adornadas con epazote fresco y queso desmoronado, evocando un ambiente hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 4 calabacitas tiernas (zucchini mexicano), lavadas y cortadas en cubos
  2. 2 jitomates medianos (rojos y firmes), picados en cubos
  3. 1/2 cebolla blanca, picada fina
  4. 1-2 chiles verdes (serrano o jalapeño), sin semillas y picados
  5. 1 diente de ajo, picado (opcional)
  6. 1 taza de granos de elote cocido (opcional)
  7. 2 cucharadas de aceite vegetal (maíz, canola o girasol)
  8. Sal y pimienta al gusto
  9. Unas ramitas de epazote fresco o seco (opcional)
  10. Queso fresco desmoronado para servir (opcional)
Calabacitas, jitomate y chile cocidos y picados en cuadritos se sirven en un plato artesanal, espolvoreados con queso fresco y crema, sobre un fondo luminoso que evoca la tradición mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer calabacitas a la mexicana, paso a paso

  1. Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio.
  2. Agregar la cebolla y el ajo, saltear 2 minutos hasta que estén transparentes.
  3. Sumar el chile y el jitomate, cocinar 3 minutos hasta que el jitomate suelte jugo.
  4. Incorporar las calabacitas (y elote si usás), salpimentar y mezclar bien.
  5. Tapar y cocinar 8-10 minutos, moviendo ocasionalmente, hasta que las calabacitas estén tiernas pero no deshechas. Agregar epazote si se desea.
  6. Rectificar sazón y servir caliente, con queso fresco espolvoreado si te gusta, o acompañar con arroz o tortillas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 70
  • Grasas: 3 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Proteínas: 2 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 2 días en recipiente tapado. Recalentar en sartén o microondas antes de servir.

