México

Tacos exprés: champiñones al ajillo en tortillas de maíz, perfectos para todos

Te decimos la receta para que los prepares desde casa

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Detalle de un abundante relleno de champiñones troceados con ajo y perejil sobre una tortilla de maíz suave, mostrando una textura jugosa y un ligero dorado.
Primer plano de un relleno jugoso y dorado de champiñones al ajillo sobre una tortilla de maíz, presentado con un fondo neutro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tacos pueden ser mucho más que carne: los tacos de champiñones al ajillo son jugosos, aromáticos y llenos de sabor umami, perfectos para quienes buscan una opción vegetariana, ligera y rápida.

Los champiñones absorben el ajo, el toque de chile y las hierbas, logrando un relleno que conquista a carnívoros y veganos por igual.

Ideales para una comida entre semana, acompañamiento de parrillada vegetariana o para taquear en reuniones sin complicaciones. Además, son económicos y se preparan en minutos.

Receta de tacos de champiñones al ajillo

La base es champiñones frescos, ajo picado, un toque de chile (puede ser guajillo o serrano) y perejil o cilantro fresco. El resultado: un salteado jugoso y perfumado, listo para tortillas calientes.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  1. 400 g de champiñones frescos (pueden ser portobello o blancos)
  2. 3 dientes de ajo picados finos
  3. 1 chile guajillo seco (sin semillas y en tiras) o 1 chile serrano fresco (picado, opcional)
  4. 2 cucharadas de aceite de oliva o vegetal
  5. 1 cucharada de perejil o cilantro fresco picado
  6. Sal y pimienta al gusto
  7. Jugo de 1/2 limón (opcional)
  8. 8-10 tortillas de maíz calientes
Toma cenital de cinco tacos con relleno de champiñones y ajo, rodajas de limón, salsa roja y ajos enteros sobre una tabla de madera y mimbre.
Vista cenital de cinco tacos vegetarianos de champiñones y ajo, acompañados de limones, salsa, ajos y coloridos platos decorados, dispuestos sobre una tabla rústica de madera y mimbre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tacos de champiñones al ajillo, paso a paso

  1. Limpiar los champiñones y cortarlos en láminas gruesas.
  2. Calentar el aceite en sartén amplia a fuego medio-alto. Agregar los ajos y el chile, salteando 1-2 minutos hasta dorar (cuidar que no se queme el ajo).
  3. Sumar los champiñones y saltear 5-7 minutos, hasta que suelten líquido y se doren.
  4. Salpimentar, añadir el jugo de limón y el perejil o cilantro. Mezclar y cocinar 1 minuto más.
  5. Probar y ajustar sazón.
  6. Servir inmediato en tortillas calientes. Acompañar con salsa, guacamole o cebolla encurtida si te gusta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (8-10 tacos).

Seis tacos de champiñones al ajillo en tortillas de maíz están dispuestos sobre un sarape colorido en una mesa de madera, con un fondo borroso de azulejos y luz natural.
Tacos de champiñones al ajillo, servidos en tortillas de maíz y decorados con cilantro fresco y rodajas de chile, se exhiben sobre una mesa mexicana con un fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada taco?

  • Calorías: 75
  • Grasas: 2 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Proteínas: 2,5 g

Valores estimados, dependen del tamaño de la tortilla y cantidad de relleno.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

El relleno se guarda en heladera hasta 2 días, pero lo ideal es consumirlo recién hecho para aprovechar la textura y jugosidad.

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