Tacos exprés: champiñones al ajillo en tortillas de maíz, perfectos para todos

Primer plano de un relleno jugoso y dorado de champiñones al ajillo sobre una tortilla de maíz, presentado con un fondo neutro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tacos pueden ser mucho más que carne: los tacos de champiñones al ajillo son jugosos, aromáticos y llenos de sabor umami, perfectos para quienes buscan una opción vegetariana, ligera y rápida.

Los champiñones absorben el ajo, el toque de chile y las hierbas, logrando un relleno que conquista a carnívoros y veganos por igual.

Ideales para una comida entre semana, acompañamiento de parrillada vegetariana o para taquear en reuniones sin complicaciones. Además, son económicos y se preparan en minutos.

Receta de tacos de champiñones al ajillo

La base es champiñones frescos, ajo picado, un toque de chile (puede ser guajillo o serrano) y perejil o cilantro fresco. El resultado: un salteado jugoso y perfumado, listo para tortillas calientes.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

400 g de champiñones frescos (pueden ser portobello o blancos) 3 dientes de ajo picados finos 1 chile guajillo seco (sin semillas y en tiras) o 1 chile serrano fresco (picado, opcional) 2 cucharadas de aceite de oliva o vegetal 1 cucharada de perejil o cilantro fresco picado Sal y pimienta al gusto Jugo de 1/2 limón (opcional) 8-10 tortillas de maíz calientes

Vista cenital de cinco tacos vegetarianos de champiñones y ajo, acompañados de limones, salsa, ajos y coloridos platos decorados, dispuestos sobre una tabla rústica de madera y mimbre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tacos de champiñones al ajillo, paso a paso

Limpiar los champiñones y cortarlos en láminas gruesas. Calentar el aceite en sartén amplia a fuego medio-alto. Agregar los ajos y el chile, salteando 1-2 minutos hasta dorar (cuidar que no se queme el ajo). Sumar los champiñones y saltear 5-7 minutos, hasta que suelten líquido y se doren. Salpimentar, añadir el jugo de limón y el perejil o cilantro. Mezclar y cocinar 1 minuto más. Probar y ajustar sazón. Servir inmediato en tortillas calientes. Acompañar con salsa, guacamole o cebolla encurtida si te gusta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (8-10 tacos).

Tacos de champiñones al ajillo, servidos en tortillas de maíz y decorados con cilantro fresco y rodajas de chile, se exhiben sobre una mesa mexicana con un fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada taco?

Calorías: 75

Grasas: 2 g

Carbohidratos: 12 g

Proteínas: 2,5 g

Valores estimados, dependen del tamaño de la tortilla y cantidad de relleno.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

El relleno se guarda en heladera hasta 2 días, pero lo ideal es consumirlo recién hecho para aprovechar la textura y jugosidad.