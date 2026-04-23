Tacos exprés: champiñones al ajillo en tortillas de maíz, perfectos para todos

Los tacos pueden ser mucho más que carne: los tacos de champiñones al ajillo son jugosos, aromáticos y llenos de sabor umami, perfectos para quienes buscan una opción vegetariana, ligera y rápida.
Los champiñones absorben el ajo, el toque de chile y las hierbas, logrando un relleno que conquista a carnívoros y veganos por igual.
Ideales para una comida entre semana, acompañamiento de parrillada vegetariana o para taquear en reuniones sin complicaciones. Además, son económicos y se preparan en minutos.
Receta de tacos de champiñones al ajillo
La base es champiñones frescos, ajo picado, un toque de chile (puede ser guajillo o serrano) y perejil o cilantro fresco. El resultado: un salteado jugoso y perfumado, listo para tortillas calientes.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 400 g de champiñones frescos (pueden ser portobello o blancos)
- 3 dientes de ajo picados finos
- 1 chile guajillo seco (sin semillas y en tiras) o 1 chile serrano fresco (picado, opcional)
- 2 cucharadas de aceite de oliva o vegetal
- 1 cucharada de perejil o cilantro fresco picado
- Sal y pimienta al gusto
- Jugo de 1/2 limón (opcional)
- 8-10 tortillas de maíz calientes
Cómo hacer tacos de champiñones al ajillo, paso a paso
- Limpiar los champiñones y cortarlos en láminas gruesas.
- Calentar el aceite en sartén amplia a fuego medio-alto. Agregar los ajos y el chile, salteando 1-2 minutos hasta dorar (cuidar que no se queme el ajo).
- Sumar los champiñones y saltear 5-7 minutos, hasta que suelten líquido y se doren.
- Salpimentar, añadir el jugo de limón y el perejil o cilantro. Mezclar y cocinar 1 minuto más.
- Probar y ajustar sazón.
- Servir inmediato en tortillas calientes. Acompañar con salsa, guacamole o cebolla encurtida si te gusta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones (8-10 tacos).
¿Cuál es el valor nutricional de cada taco?
- Calorías: 75
- Grasas: 2 g
- Carbohidratos: 12 g
- Proteínas: 2,5 g
Valores estimados, dependen del tamaño de la tortilla y cantidad de relleno.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
El relleno se guarda en heladera hasta 2 días, pero lo ideal es consumirlo recién hecho para aprovechar la textura y jugosidad.