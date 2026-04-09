México se coloca detrás de Japón y China: sube seis lugares y vuelve al top de destinos para inversión extranjera

Un informe reciente elaborado por una firma internacional ubicó a la nación norteamericana entre los veinte destinos más buscados para capital foráneo, lo que evidencia una mejora sostenida en la percepción internacional. (Infobae-Itzallana)

México sigue ganando terreno como destino de inversión. De acuerdo con el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) 2026, elaborado por la consultora Kearney, el país escaló seis posiciones: pasó del lugar 25 al 19 entre las economías más atractivas del mundo para los grandes capitales internacionales.

El reporte, publicado este jueves, recaba las opiniones de ejecutivos y líderes empresariales globales y se considera uno de los termómetros más relevantes para medir el apetito inversor hacia distintas naciones.

¿Por qué sube México en el ranking?

Según Gerardo Rocha, socio director de Kearney México, el avance se explica en gran medida por la posición estratégica del país dentro de una gran plataforma regional junto a Estados Unidos y Canadá, los dos países mejor calificados en el listado, que se mantuvieron en el primero y segundo lugar, respectivamente.

Esa integración regional le da a México ventajas competitivas frente a otras naciones, incluso en un entorno global marcado por la incertidumbre. No obstante, Rocha advirtió que aún existen retos pendientes para que esta confianza se traduzca en inversiones concretas.

Una encuesta realizada a ejecutivos empresariales de diversas regiones sitúa al país en una mejor posición, impulsada por su integración con otras economías relevantes y un entorno que favorece los flujos de capital internacional. (Infobae- Jovani Perez)

Un regreso con fuerza al mapa inversor mundial

Vale recordar que México había estado ausente de este índice durante cinco años consecutivos, hasta que en 2024 reapareció en el lugar 21. En apenas dos ediciones, el país ya sumó dos posiciones adicionales, consolidando una tendencia positiva.

En el resto del ranking destacan los movimientos de:

Japón : subió del cuarto al tercer lugar

China: escaló del sexto al cuarto sitio

Japón sube al tercer lugar en el ranking global de destinos más atractivos para la inversión extranjera, según el Índice de Confianza 2026 de Kearney.

El mundo también apuesta más por la inversión

El optimismo no es exclusivo de México. La encuesta de Kearney revela que 88% de los empresarios consultados planea aumentar su inversión extranjera directa en los próximos seis años, seis puntos porcentuales más que el año anterior, lo que refleja una recuperación generalizada de la confianza empresarial a escala global.

Para México, este contexto representa una ventana de oportunidad que, de aprovecharse con políticas claras y certeza jurídica, podría consolidar al país como uno de los grandes imanes de capital en la región.