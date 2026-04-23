México

Chilaquiles veganos: la alternativa del clásico desayuno mexicano

Muchas personas quisieran el mismo sabor sin favorecer el consumo animal

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Primer plano de chilaquiles veganos en un plato blanco, con totopos cubiertos de salsa verde, crema vegana, rodajas de cebolla morada y cilantro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada región de México, los chilaquiles son una excusa para reunirse en familia, acompañados de café de olla o jugos frescos.

Son el plato estrella de muchos desayunos, ideales para compartir y, según la tradición, hasta para aliviar la resaca.

Receta de chilaquiles veganos

Los chilaquiles son tiras de tortilla de maíz fritas y bañadas en salsa, que en su versión tradicional se enriquecen con carne, queso y crema.

En esta variante vegana, se sustituyen todos los ingredientes de origen animal por alternativas vegetales, sin perder la textura ni el sabor característico.

El relleno se prepara con proteína vegetal, las tortillas se fríen en aceite vegetal y el queso se reemplaza por un queso vegano rallado.

Plato de chilaquiles con totopos, cubiertos de salsa roja, albóndigas de soya, crema blanca, queso desmoronado, rodajas de cebolla morada y cilantro.
Un plato de chilaquiles con carne de soya, salsa roja, queso fresco, crema y cebolla morada, listo para disfrutar como una opción vegetariana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo de preparación: 50 minutos Tiempo de cocción: 1 hora aproximadamente

Ingredientes

  • 750 gramos de tortillas de maíz
  • 4 cucharadas de aceite vegetal para freír las tortillas
  • 500 gramos de soya texturizada hidratada y escurrida (o champiñones picados)
  • 250 gramos de jitomate asado, pelado y sin semilla
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 50 gramos de pasas
  • 100 gramos de aceitunas picadas
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de vinagre de manzana
  • 1 rama de perejil picado
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • Salsa para chilaquiles (ver siguiente lista)
  • Queso vegano rallado (de almendra, nuez de la India o soya)

Para la salsa:

  • 250 gramos de chile ancho
  • 1 cebolla asada
  • 6 dientes de ajo asados
  • 250 gramos de jitomate asado, pelado y sin semilla, molido y colado
  • 1 raja de canela
  • 2 clavos
  • 4 pimientas
  • 3 cucharadas de aceite vegetal
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 litro de caldo de verduras
  • Sal al gusto

Cómo hacer chilaquiles veganos, paso a paso

  1. Fríe las tortillas en el aceite vegetal, cuidando que no se doren en exceso.
  2. Muele el jitomate con el ajo y la cebolla; fríe la mezcla en 1 cucharada de aceite vegetal.
  3. Agrega la soya hidratada (o champiñones), las pasas, las aceitunas y el perejil. Sazona con sal, pimienta, vinagre y azúcar. Cocina hasta que la mezcla seque.
  4. En un refractario untado con aceite vegetal, coloca una capa de tortilla, luego una capa de relleno, y otra de tortilla encima.
  5. Baña con la salsa para chilaquiles.
  6. Hornea a 200 °C durante 30 minutos.
  7. Al servir, agrega el queso vegano rallado por encima.

Para la salsa:

  1. Dora ligeramente los chiles, remójalos y desvénalos.
  2. Muele los chiles con la cebolla, ajo y especias.
  3. Fríe la mezcla en aceite vegetal, añade el jitomate y cocina hasta que espese.
  4. Agrega el caldo de verduras, azúcar y sal. Deja hervir hasta espesar nuevamente.

Consejos técnicos

  • No sobrefrías las tortillas, así absorben mejor la salsa.
  • Remoja y desvena bien los chiles para una salsa más suave.
  • Hornea cubierto si prefieres chilaquiles más jugosos.
  • Sirve caliente para que el queso vegano se funda perfectamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 10 a 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320-370 kcal Proteína: 10 g Grasas: 12 g Carbohidratos: 45 g Fibra: 6 g Estos valores son aproximados y pueden variar según los ingredientes y las marcas de productos veganos que se utilicen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en refrigeración, bien tapado, por hasta 3 días. Para recalentar, usa horno o sartén a fuego bajo.

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