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¿Te multaron en CDMX? Así puedes obtener hasta 90% de descuento en tu infracción en 2026

El Gobierno de la Ciudad de México implementó un programa de regularización fiscal que permite a los automovilistas pagar solo el 10% de sus multas de tránsito

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El Gobierno de la Ciudad de México implementó un programa de regularización fiscal que permite a los automovilistas pagar solo el 10% de sus multas de tránsito
El Gobierno de la Ciudad de México implementó un programa de regularización fiscal que permite a los automovilistas pagar solo el 10% de sus multas de tránsito

En 2026, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un programa de regularización fiscal que busca incentivar a los conductores a ponerse al corriente en el pago de sus multas de tránsito.

A través de este esquema, los automovilistas pueden obtener hasta un 90 por ciento de descuento en sus infracciones, pagando únicamente el 10 por ciento del monto original.

La medida forma parte del Paquete Económico 2026 y tiene como objetivo principal facilitar el cumplimiento de obligaciones vehiculares, además de evitar sanciones administrativas adicionales que puedan afectar trámites como la verificación vehicular, el cambio de placas o incluso la venta de un automóvil.

¿Cómo obtener el descuento del 90% en multas CDMX?

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos. En primer lugar, el vehículo debe estar registrado en la Ciudad de México y contar con multas pendientes de pago. Además, el interesado deberá liquidar el adeudo dentro del periodo de vigencia del programa, que se mantiene activo durante 2026.

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El descuento no es automático en todos los casos, ya que aplica principalmente a infracciones relacionadas con tránsito y movilidad. Esto significa que no todas las multas entran en el programa, por lo que es importante verificar cada caso en el sistema oficial antes de realizar el pago.

Una vez confirmado que la infracción es elegible, el automovilista solo deberá cubrir el 10 por ciento del total de la multa, lo que representa un ahorro significativo frente a los costos habituales.

¿Qué multas no aplican para el beneficio?

Aunque el programa resulta atractivo, las autoridades han sido claras en señalar que no todas las infracciones califican para el descuento. Quedan fuera aquellas consideradas graves, como conducir bajo los efectos del alcohol, participar en hechos de tránsito con personas lesionadas o incurrir en excesos de velocidad severos.

Estas restricciones buscan mantener un enfoque de seguridad vial, evitando que conductas de alto riesgo se vean beneficiadas por incentivos fiscales.

Vigencia y recomendaciones clave

El programa estará disponible durante todo el año 2026; sin embargo, autoridades recomiendan aprovecharlo lo antes posible. Esto se debe a que el retraso en el pago de multas puede generar recargos o incluso impedir la realización de trámites vehiculares obligatorios.

Entre los principales riesgos de no regularizar la situación destacan los bloqueos en procesos como la verificación vehicular, el reemplacamiento o la transferencia de propiedad del vehículo.

¿Dónde pagar las multas con descuento en CDMX?

Los automovilistas pueden realizar el pago en distintos puntos habilitados en la capital, así como en línea para mayor comodidad. Algunos de los módulos disponibles incluyen oficinas de movilidad, tránsito y kioscos de la Tesorería distribuidos en diferentes zonas de la ciudad.

No obstante, la opción más práctica sigue siendo el portal digital de la Secretaría de Finanzas, donde es posible consultar el adeudo, verificar si aplica el descuento y generar la línea de captura sin necesidad de hacer filas.

Una oportunidad para regularizar adeudos

El descuento del 90 por ciento en multas de tránsito representa una oportunidad relevante para los capitalinos que mantienen adeudos pendientes. Más allá del ahorro económico, el programa permite evitar complicaciones administrativas y mantener en regla la documentación del vehículo.

Por ello, si cuentas con infracciones sin pagar, lo más recomendable es revisar cuanto antes tu situación y aprovechar este beneficio fiscal antes de que finalice su vigencia.

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