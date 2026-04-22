Selina contrató sicarios para recuperar a su hijo en Mexicali

La mujer es acusada de llevar a sicarios para asesinar al hermano de su ex pareja para sustraer a su hijo de dos años Foto: Fiscalía

Selina “N” enfrenta proceso penal en Mexicali acusada de haber planeado la irrupción violenta en la colonia Hidalgo, donde un grupo de sicarios habría asesinado al tío de su hijo de dos años para sustraerlo del resguardo paterno. El caso, que implica acusaciones de homicidio calificado, sustracción de menores y privación ilegal de la libertad, desencadena un debate sobre la respuesta institucional ante disputas familiares y posibles antecedentes de violencia.

La audiencia de vinculación se realizó este 18 de abril en el Centro de Justicia de Río Nuevo. Durante la sesión, la jueza Karla Violeta Fierros Domínguez reclasificó el delito de secuestro agravado, al considerar que la retención de una mujer presente no pretendía un intercambio, sino facilitar el rapto del menor. Selina permanece bajo prisión preventiva, con seis meses para el cierre de la investigación complementaria antes de reanudar el proceso en octubre.

En los hechos ocurrieron el 10 de abril de 2026. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la agresión armada en la colonia Hidalgo dejó como saldo la muerte del tío del niño y la activación inmediata de la Alerta Amber, además de un operativo que culminó con la localización del menor sin lesiones. El Ministerio Público sostiene que Selina instruyó directamente a los dos hombres armados, quienes irrumpieron en la casa donde el niño vivía con su padre, agente estatal de Seguridad Ciudadana, y ejecutaron el homicidio mientras huían con el menor.

Las acusaciones contra Selina suman delitos previos

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público presentó pruebas de otros incidentes previos. Entre ellas destaca una denuncia presentada por la ex pareja de Selina, Daniel Eduardo, quien relató un episodio el 23 de octubre de 2025: según su testimonio, Selina lo amenazó con un arma de fuego y trató de dispararle estando el hijo de ambos presente en el auto. Aunque el arma no se detonó, la situación fue videograbada y denunciada como tentativa de homicidio.

El mismo Daniel documentó un segundo incidente el 7 de diciembre de 2025, cuando su vehículo fue incendiado tras ser rociado con gasolina por Selina y dos acompañantes. Las cámaras de seguridad y la presencia de testigos permitieron presentar la denuncia ante la Fiscalía. De acuerdo con registros de la investigación, hay comunicaciones telefónicas y vínculos personales entre Selina, su hermana Jazmín y una amiga, Kimberly, quienes habrían participado en la planeación de ataques previos.

El documento refiere otro evento el 20 de diciembre de 2025, cuando Selina intentó sustraer al niño del domicilio paterno y fue detenida en flagrancia. Ese episodio también quedó registrado en video y derivó en denuncia por allanamiento de morada y violencia familiar.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa argumenta desesperación y omisión de autoridades

La defensa solicitó que el caso se juzgue con perspectiva de género. Argumentó que la madre se vio orillada por desesperación, depresión y ansiedad tras no poder ver a su hijo desde diciembre de 2025. Selina declaró que cometió “un error”, pero justificó sus actos por su estado emocional. Familiares de Selina afirman que ella denunció a su expareja por violencia física, emocional y sexual, sin recibir atención institucional eficaz.

En contraste, los documentos agregan que esas denuncias contra Daniel fueron presentadas después de la detención inicial de Selina. El 23 de diciembre de 2025, Selina denunció a Daniel por supuesta tortura y agresión sexual hacia una hija adolescente. Las investigaciones no confirman antecedentes anteriores de denuncias interpuestas por Selina antes del conflicto de custodia.

El conflicto se agravó tras la resolución judicial del 20 de noviembre de 2025, que otorgó la custodia provisional del menor a Daniel, con restricciones para Selina de no acercarse a su expareja ni al domicilio. La disputa incluyó nuevas denuncias por ambas partes y un episodio en febrero de 2026 donde Rubén, hermano de Daniel, fue baleado por un atacante. Las autoridades localizaron llamadas entre el agresor y personas del entorno cercano de Selina alrededor del atentado.

Perspectivas del proceso legal y medidas cautelares

La autoridad judicial determinó prisión preventiva para Selina ante el cúmulo de pruebas, entre ellas los registros videográficos, testimonios y la investigación sobre los ataques previos relacionados con el conflicto familiar. El plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria fija la siguiente etapa judicial en octubre de 2026.

El caso pone en foco los riesgos letales de la disputa por la custodia y la insuficiencia de respuesta institucional ante denuncias cruzadas de violencia familiar. Hasta ahora, Selina acumula varias investigaciones en curso además del proceso principal, incluyendo daño en propiedad, allanamiento, tentativa de homicidio y el homicidio consumado.

Selina está acusada de homicidio calificado, sustracción de menores y privación ilegal de la libertad, tras un ataque en el que murió el tío de su hijo en Mexicali.

El caso suma antecedentes de posibles intentos de homicidio, incendios, denuncias cruzadas por violencia y detenciones previas desde octubre de 2025.

Selina permanece bajo prisión preventiva, con plazo de seis meses para concluir la investigación complementaria y nuevas audiencias a realizarse en octubre de 2026.