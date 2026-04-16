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Es oficial: Tienes 75 días para registrar tu celular o te quedarás sin señal

La industria telecom lanza campaña urgente: si no registras tu número antes del 30 de junio, tu celular quedará desactivado. Aquí lo que necesitas saber.

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Las empresas de telefonía han iniciado una campaña para incentivar que los usuarios completen su inscripción, ya que una baja proporción ha realizado el trámite y se aproxima el vencimiento establecido por las autoridades mexicanas. (Infobae-Itzallana)
Las empresas de telefonía han iniciado una campaña para incentivar que los usuarios completen su inscripción, ya que una baja proporción ha realizado el trámite y se aproxima el vencimiento establecido por las autoridades mexicanas. (Infobae-Itzallana)

México enfrenta una cuenta regresiva que podría dejar a millones de personas sin servicio de telefonía móvil. El 30 de junio de 2026 es la fecha límite para que los usuarios inscriban sus líneas en el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), y el nivel de cumplimiento hasta ahora es alarmantemente bajo.

Ante la urgencia, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) lanzaron esta semana una campaña conjunta para presionar a los usuarios a registrarse antes de que sea demasiado tarde. Juntas, representan a empresas que atienden a 150 millones de personas en México, incluyendo gigantes como Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes.

¿Qué pasa si no te registras?

Las consecuencias son concretas y contundentes:

  • A partir del 30 de junio, las líneas no registradas comenzarán a ser desactivadas.
  • Desde el 9 de julio, esos números solo tendrán acceso a servicios de emergencia.
  • Sin registro, el usuario pierde toda comunicación: llamadas, mensajes e internet móvil.

El padrón, aprobado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en diciembre de 2025, busca inhibir el uso de celulares por parte del crimen organizado. Su infraestructura tiene un costo de 220 millones de dólares, que será absorbido por la industria y, en consecuencia, trasladado a los consumidores.

El tiempo apremia para realizar el procedimiento oficial, mientras crecen las tensiones entre las compañías del sector y la autoridad responsable, dada la escasa respuesta ciudadana y la proliferación de mensajes desinformativos en redes. (Infobae-Itzallana)
El tiempo apremia para realizar el procedimiento oficial, mientras crecen las tensiones entre las compañías del sector y la autoridad responsable, dada la escasa respuesta ciudadana y la proliferación de mensajes desinformativos en redes. (Infobae-Itzallana)

El problema: casi nadie se ha registrado

Los datos oficiales evidencian el tamaño del desafío. Al 8 de marzo de 2026, apenas 20.4 millones de líneas habían sido registradas en el padrón. Considerando que el mercado móvil mexicano supera los 140 millones de líneas de prepago, el avance es mínimo.

La CRT estimó en su última actualización de marzo que solo el 15% del mercado móvil total había completado el proceso. Con el plazo venciéndose, la industria calcula que ahora deben validarse cerca de 2 millones de números por día para llegar a tiempo, cuando originalmente la meta era de 930,000 diarias.

La industria harta de esperar a la CRT

La campaña conjunta no nació de la cooperación institucional, sino de la frustración de los operadores ante la inacción de la autoridad reguladora. Según fuentes de la industria consultadas por El Economista, durante dos meses la CRT prometió lanzar su propia campaña de difusión sin concretar nada.

“La CRT nos tiene desgastados (…) nos han citado, nos han llamado, han dicho que van a lanzar esa campaña desde hace dos meses y no hacen nada”, señaló una fuente del sector.

La tensión va más allá de la comunicación. Los operadores también alertaron a la CRT sobre influencers en YouTube y otras redes sociales que activamente invitan a los usuarios a no registrarse, generando desinformación masiva que complica aún más el proceso.

“Tienen más eco que nosotros, pero a nosotros es a quien la autoridad sanciona”, advirtió la misma fuente.

REUTERS/Manuel Ausloos
REUTERS/Manuel Ausloos

¿Cómo registrarte?

El proceso puede realizarse directamente a través de la página oficial o aplicación de tu operador —Telcel, AT&T, Movistar u otro—, donde se solicitará verificar tu identidad. El registro tiene un costo de 3.45 pesos más IVA por intento.

No esperes al último momento. Con solo 75 días restantes y millones de líneas pendientes, el sistema podría saturarse en las semanas finales.

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