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Así fue el asalto a una pizzería en calles de Chimalhuacán: intentaron llevarse a mesera

El municipio es considerado el segundo más inseguro del Edomex, según datos del INEGI

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Asalto pizzería Chimalhuacán Edomex
Asalto a pizzería de Chimalhuacán Edomex (especial)

El pasado 17 de abril, un violento asalto a una pizzería en calles del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación entre usuarios por la brutalidad del hecho y la falta de respuesta inmediata de las autoridades.

De acuerdo con las imágenes difundidas, dos hombres armados ingresaron al establecimiento mientras clientes y empleados se encontraban en el lugar. Sin mediar palabra, los sujetos comenzaron a intimidar a los presentes con armas de fuego, obligándolos a someterse mientras ejecutaban el robo.

En el video se observa cómo uno de los delincuentes somete a un cliente, a quien tira al suelo para evitar cualquier intento de resistencia. Mientras tanto, su cómplice se dirige directamente a la zona de la cocina, donde presuntamente se encontraba la caja registradora, de la cual sustrae dinero en efectivo.

Intentaron llevarse a trabajadora

Asalto en pizzería del municipio de Chimalhuacán, Edomex. Un hombre vestido con camisa azul y gorra gris agrede físicamente a otro hombre sentado en una mesa para asaltarlo mientras su cómplice se dirige a la cocina para robarse el dinero de la caja (Obserbatorio Metropolitano/FB)

Sin embargo, el momento más alarmante ocurre segundos después, cuando uno de los asaltantes intenta llevarse por la fuerza a una empleada del lugar. La joven opone resistencia y grita desesperadamente: “¡No me voy a ir!”, mientras forcejea con el sujeto.

Durante el intento de privación ilegal de la libertad, el agresor empuja a la mujer y la tira al suelo. Este hecho, aunque violento, permitió que la víctima evitara ser sustraída del lugar. En medio del caos, otra mujer, aparentemente compañera de trabajo, interviene con una silla para tratar de defenderla, lo que evidencia la desesperación y valentía de quienes se encontraban en el establecimiento.

Finalmente, los delincuentes huyen del lugar con dinero en efectivo y varios teléfonos celulares, sin lograr concretar el aparente secuestro. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Pese a la gravedad del caso, autoridades municipales de Chimalhuacán no han emitido un posicionamiento oficial. Tampoco se ha confirmado si la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha iniciado una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Chimalhuacán, municipio inseguro

ENSU encuesta Inegi abril 2025 Chimalhuacán inseguridad.
Según los datos de la encuesta ENSU-Inegi en enero 2026, Chimalhuacán es el segundo municipio más inseguro del Edomex (ContinuamosMX/Facebook)

Este suceso vuelve a poner sobre la mesa la problemática de inseguridad en el municipio. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Chimalhuacán se encuentra entre las demarcaciones con altos índices delictivos en el Estado de México, particularmente en delitos como robo con violencia.

Asimismo, la percepción de inseguridad entre los habitantes es elevada. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reflejan que una gran parte de la población considera inseguro vivir en esta zona (85.7%), lo que coincide con la frecuencia de hechos delictivos como el ocurrido en esta pizzería.

Usuarios en redes sociales han exigido mayor presencia policial, así como acciones contundentes por parte de las autoridades estatales y municipales para frenar la violencia, garantizar la seguridad de comerciantes y ciudadanos.

Mientras tanto, el video del asalto continúa circulando como evidencia de la vulnerabilidad en la que operan muchos negocios en la región, donde la delincuencia actúa con violencia e impunidad.

Este hecho no solo refleja un problema de seguridad, sino también la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de prevención del delito y atención a víctimas en municipios con alta incidencia delictiva como Chimalhuacán.

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