Acusan que cinco candidatos a Consejeros del INE cometieron fraude electoral en el Congreso local a favor de Morena

Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX denunció la aspiración de 3 consejeros y 2 exconsejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por fraude electoral. (PAN CDMX)

La dirigencia del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México (PAN CDMX) acusó que tres de los candidatos a la Consejería del Instituto Nacional Electoral (INE) cometieron fraude electoral en el Congreso de la Ciudad de México durante el proceso de 2024.

Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX denunció la aspiración de 3 consejeros y 2 exconsejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por fraude electoral.

Señaló directamente a Patricia Avendaño, Sonia Pérez, Ernesto Ramos, Bernardo Valle y Mauricio Huesca, quienes, aseguró, con su voto le arrebataron a la oposición 5 diputados locales al inicio de la Tercera Legislatura.

“Al PAN le robaron 2 diputadas para ampliar la fracción parlamentaria del oficialismo. Hoy esos consejeros buscan la retribución de su voto en ese robo infame con un espacio en el Consejo General del INE”, denunció la panista.

La dirigencia del PAN sostiene que, como resultado de esta acción, Morena y sus aliados lograron ocupar el 65% de los espacios en el Congreso capitalino, a pesar de haber obtenido el 48% de los votos. | Jovani Pérez

¿Cómo fue el fraude electoral que acusa el PAN CDMX?

Luisa Gutiérrez señaló que al poner en pausa el reloj electoral durante la sesión en la que el IECM definió la integración del Congreso de la CDMX, en 2024, estos consejeros permitieron a diputados electos por Morena enviar cartas solicitando no ser considerados parte de esa bancada, sino de alguno de sus aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o el Partido del Trabajo (PT).

Esto permitió, de acuerdo a lo señalado por el PAN, que cambiara el cálculo para repartir diputaciones plurinominales, quitándole así 5 diputados a la oposición para dárselos al partido guinda.

La dirigencia del PAN sostiene que, como resultado de esta acción, Morena y sus aliados lograron ocupar el 65% de los espacios en el Congreso capitalino, a pesar de haber obtenido el 48% de los votos. Mientras que la oposición, con el 47% del apoyo ciudadano, quedó limitada al 35% de los curules.

Por su parte, Aníbal Cáñez, representante del PAN ante el IECM, subrayó que esta situación ha permitido al oficialismo impulsar reformas constitucionales y decisiones legislativas que afectan a las instituciones democráticas de la ciudad.

Fue así como Morena le quitó 5 diputados a la oposición para dárselos al partido guinda, según denunció el PAN CDMX. (Foto: Congreso de la CDMX)

PAN CDMX no apoyará esas candidaturas

En este contexto, la dirigencia panista advirtió sobre la falta de imparcialidad de los consejeros en cuestión.

Adelantó que el PAN no permitirá que estos perfiles “le sigan haciendo daño a la democracia”, pues demostraron que no son imparciales, sino estar a favor de Morena: “El INE debe ser el árbitro, no juez y parte”, subrayó.

“Los dos ex consejeros Bernardo Valle, autor de este proyecto infame que le quitó diputados al PAN para dárselos a Morena, y Mauricio Huesca, al terminar su periodo en el IECM, corrieron a Morena. El primero como suplente de Rosa Icela en las mesas de negociación del Plan B, el segundo con la hoy ministra Sara Irene Herrerías”, relató.

Al respecto, Aníbal Cáñez calificó como una simulación los procesos de entrevistas y exámenes, y advirtió que el PAN seguirá señalando a quienes considera responsables de manipular la voluntad popular en los órganos electorales.

Gutiérrez Ureña concluyó que espera que lleguen los mejores. “Me preocupa mucho que el gobierno quiera convertir al INE en otra oficialías de partes con consejeros a modo”, aseveró.