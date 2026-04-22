México

Presidenta analiza propuesta de Morena para aplazar elección judicial, asegura que tendría que ser una reforma constitucional

Estas afirmaciones surgen luego de que legisladores del partido buscaran cambiar la fecha a 2028

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ARCHIVO – La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Ginnette Riquelme, File)
ARCHIVO – La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Ginnette Riquelme, File)

Luego de que algunos legisladores de Morena dieran a conocer que presentaron una propuesta para que las elecciones judiciales sean en 2028, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que se está analizando esta iniciativa.

Durante su conferencia de prensa matutina, comentó que tendría que ser una reforma constitucional, sin embargo, “lo estamos analizando”, dijo.

La mandataria explicó que la decisión sobre el eventual aplazamiento de este proceso judicial depende de un análisis detallado en torno a los recursos.

“Tiene que ver con recursos”, aclaró la presidenta, quien subrayó que aún no es una realidad ni algo concreto.

La mandataria puntualizó que la secretaria de Gobernación sostuvo reuniones con representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) para valorar la viabilidad de la reforma y sus implicaciones.

“La secretaria de Gobernación ha tenido algunas reuniones con el Instituto Nacional Electoral”, detalló.

Hasta el momento, la presidenta no expresó un respaldo ni rechazo a la propuesta de Morena. Insistió en que el análisis seguía en curso y que cualquier determinación se tomaría considerando todos los factores involucrados.

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