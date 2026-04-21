Trenes de pasajeros en México: estas son las fechas en que Sheinbaum prevé inaugurar rutas al AIFA e interestatales

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló el avance en la nacionalización del tren AIFA-Lechería y el desarrollo de los proyectos ferroviarios prioritarios que buscan fortalecer la conectividad en el país.
“Ya es un tren público, en su mayoría”, afirmó la mandataria durante la conferencia de este martes 21 de abril de 2026.
Explicó que actualmente el gobierno federal concentró sus esfuerzos en el tren México-Pachuca, y anunció la inauguración del tramo del Tren Suburbano Lechería-AIFA para el próximo domingo.
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