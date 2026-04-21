México

Trenes de pasajeros en México: estas son las fechas en que Sheinbaum prevé inaugurar rutas al AIFA e interestatales

La inauguración, que fue pospuesta desde el sexenio de AMLO, finalmente se anunció para este domingo 26 de abril

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Las autoridades están realizando las últimas supervisiones antes de que se inaugure la obra (X/ @andreslajous)
Las autoridades están realizando las últimas supervisiones antes de que se inaugure la obra (X/ @andreslajous)

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló el avance en la nacionalización del tren AIFA-Lechería y el desarrollo de los proyectos ferroviarios prioritarios que buscan fortalecer la conectividad en el país.

“Ya es un tren público, en su mayoría”, afirmó la mandataria durante la conferencia de este martes 21 de abril de 2026.

Explicó que actualmente el gobierno federal concentró sus esfuerzos en el tren México-Pachuca, y anunció la inauguración del tramo del Tren Suburbano Lechería-AIFA para el próximo domingo.

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