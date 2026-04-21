David Faitelson pone en duda promesa de paz en el Mundial: “Señor Harfuch, la seguridad de nadie está garantizada”

David Faitelson volvió a cuestionar la capacidad del gobierno federal para garantizar seguridad en la Copa del Mundo 2026. (Facebook)

David Faitelson volvió a cuestionar la capacidad del gobierno federal para garantizar la seguridad durante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Su crítica surge un día después de un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán que dejó una turista canadiense muerta y 13 personas heridas.

El atacante, identificado como Julio César Jasso, se suicidó en el sitio, confirmaron autoridades federales.

Gobierno federal garantiza seguridad para el Mundial

El incidente golpeó la imagen de México y encendió las alarmas internacionales en vísperas del Mundial, donde la capital, Guadalajara y Monterrey son sedes mundialistas.

En conferencia de prensa este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo que la seguridad para la Copa del Mundo está garantizada. “Estamos convencidos que la seguridad del Mundial está garantizada”.

Harfuch subrayó que el incidente en el Estado de México representa un hecho lamentable, pero inédito, desestimando una posible correlación como síntoma de inseguridad en el país.

“Este hecho tan lamentable nunca había ocurrido en una zona arqueológica de nuestro país, son miles y millones de visitantes que acuden año con año a las zonas arqueológicas y jamás había habido un solo incidente”.

Como parte de un plan de seguridad en la zona turística, se anunciaron medidas como el incremento de presencia de la Guardia Nacional, revisiones preventivas y controles de acceso más estrictos, así como el fortalecimiento de sistemas de videovigilancia.

El periodista David Faitelson cuestiona directamente al secretario de Seguridad Omar García Harfuch sobre la garantía de seguridad en México durante el Mundial, expresando su escepticismo sobre el tema. (Captura de pantalla: X)

David Faitelson contradice a Omar García Harfuch

Desde la perspectiva del periodista David Faitelson, la promesa de seguridad del gobierno federal es una ilusión. A través de su cuenta en X —antes Twitter—, el analista de TUDN contradijo las expresiones de García Harfuch.

“¿La seguridad en el Mundial está garantizada? Señor @OHarfuch, con todo respeto, la seguridad de nadie en este país está ‘garantizada’, ni antes, ni durante y ni después del Mundial", escribió.

Autoridades mexicanas trabajan en la escena donde un hombre mató a tiros a una mujer canadiense e hirió a varias personas antes de suicidarse, según el Gabinete de Seguridad de México, de acuerdo con información preliminar, en las pirámides de Teotihuacan, un popular sitio turístico y arqueológico en las afueras de la Ciudad de México, México, 20 de abril de 2026. REUTERS/Luis Cortes

No es la primera vez que Faitelson cuestiona públicamente al gobierno federal. En marzo, el periodista concedió una entrevista a Tagesthemen, un influyente noticiero nocturno alemán emitido por la cadena pública ARD, con motivo de la ola de violencia que generó el abatimiento del exlíder de “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Faitelson fue tajante en su participación: “La violencia en los últimos 10 años solo ha empeorado y el gobierno no ha sido capaz de controlarla”.

En entrevista con Tagesthemen, un influyente noticiero nocturno alemán emitido por la cadena pública ARD, David Faitelson dijo que México no estaba preparado para organizar el Mundial de 2026.

Desde su óptica, la estrategia de seguridad contra la violencia que generan los cárteles no ha establecido paz en gran parte del territorio a pesar de la narrativa oficial. “Por más que envíen mensajes positivos, de que México es un país hermoso, la realidad es otra”, señaló el periodista.

¿Quién es David Faitelson?

David Faitelson es uno de los periodistas deportivos más mediáticos, polémicos y reconocidos de México. Conocido por su estilo crítico y apasionado, forjó su carrera junto a José Ramón Fernández en Imevisión/TV Azteca y ESPN, siendo actualmente analista en TUDN.

Es famoso por sus debates encendidos y enfrentamientos en redes sociales con figuras como Saúl ‘Canelo’ Álvarez y por su cambio de postura tras unirse a Televisa en 2023.