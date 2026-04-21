México

Activistas llaman a crear red de alerta ante falsas ofertas de trabajo ligadas a violencia contra mujeres

Ola Violeta advierte que anuncios en redes sociales pueden usarse para captar jóvenes e identifica patrones como sueldos altos sin requisitos y citas sin verificación

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(Imagen: Jovani Perez/Infobae/ Trata de Personas en México)
La desigualdad en el acceso al empleo coloca a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad frente a este tipo de anuncios. (Imagen: Jovani Pérez | Infobae México)

La asociación Ola Violeta, enfocada en la prevención y visibilización de la violencia de género, exhortó a las autoridades y a la sociedad a reforzar la detección de falsas ofertas de trabajo difundidas en redes sociales, al advertir que este tipo de publicaciones pueden estar siendo utilizadas como mecanismos de captación que afectan principalmente a mujeres jóvenes.

La organización propuso la creación de una “red sorora” que permita identificar y alertar sobre estos anuncios, así como compartir información entre mujeres y autoridades para reducir riesgos de engaño o violencia asociada a estos esquemas.

Feminicidio de Edith Guadalupe

La doctora en Género y fundadora de Ola Violeta, María Elena Esparza Guevara, señaló que el caso de Edith Guadalupe debe analizarse dentro de un contexto más amplio de violencia de género, al considerar que no se trata de un hecho aislado, sino de un fenómeno que se expresa de distintas formas en entornos digitales y sociales.

Ola Violeta compartió una serie de recomendaciones para no caer en engaños. (Crédito: X | @OlaVioletaAC)
Ola Violeta compartió una serie de recomendaciones para no caer en engaños. (Crédito: X | @OlaVioletaAC)

La especialista explicó que este tipo de ofertas laborales suelen circular en plataformas digitales bajo esquemas que aparentan ser fraudes comunes, pero que pueden encubrir dinámicas más graves. Indicó que la falta de análisis con enfoque de género deja fuera elementos relevantes para la prevención.

Necesidad económica: mayor vulnerabilidad

Esparza Guevara apuntó que la desigualdad en el acceso al empleo coloca a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad frente a este tipo de anuncios. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la participación económica de los hombres ronda el 74 por ciento, mientras que en las mujeres se ubica entre 45 y 47 por ciento.

En ese contexto, la organización señaló que la necesidad económica se convierte en un factor que puede ser aprovechado para la captación mediante falsas vacantes, las cuales en algunos casos podrían estar relacionadas con trata de personas o distintas formas de violencia.

(Crédito: X | @OlaVioletaAC)
(Crédito: X | @OlaVioletaAC)

Ola Violeta identificó patrones comunes en estos anuncios, como la oferta de sueldos altos sin requerir experiencia, la falta de perfiles empresariales verificables y el uso de contactos informales para continuar el proceso de selección.

También se detectan solicitudes para acudir a entrevistas sin identificación, en lugares no verificables o sin acompañamiento, además de instrucciones para no compartir información del proceso con terceros.

La organización llamó a prestar atención a estas señales y a verificar la autenticidad de las ofertas antes de acudir a cualquier cita laboral, al considerar que estos mecanismos representan un riesgo en entornos digitales donde la supervisión es limitada.

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