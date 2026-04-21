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Atlas vs Tigres, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

Ambos equipos llegan con aspiraciones de clasificar a la Liguilla

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(REUTERS/Cristian De Marchena)
(REUTERS/Cristian De Marchena)

El duelo entre Atlas y Tigres marcará uno de los puntos clave en la recta final del Clausura 2026.

Ambos clubes llegan a la Jornada 16 con aspiraciones de clasificar a la Liguilla, en un enfrentamiento directo que puede incidir en la parte media de la tabla general.

Un duelo directo por puestos de Liguilla

(X / @AtlasFCFemenil)
(X / @AtlasFCFemenil)

Atlas afronta el compromiso tras imponerse a Santos Laguna en la jornada previa, resultado que lo colocó en la séptima posición con 22 puntos. El equipo dirigido por Diego Cocca se mantiene dentro de la zona de clasificación y depende de sí mismo para sostener su lugar.

En contraste, Tigres llega con menor margen. El conjunto encabezado por Guido Pizarro suma una victoria en sus últimos cinco partidos, racha que lo dejó en la novena posición con 21 unidades, fuera momentáneamente de los puestos de acceso directo.

Fecha, horario y transmisión del partido

(REUTERS/Cristian De Marchena)
(REUTERS/Cristian De Marchena)

El encuentro se disputará el miércoles 22 de abril en el Estadio Jalisco, como parte de la Jornada 16 del Clausura 2026. El inicio está programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible a través de Canal 5 y TUDN, además de la opción en línea mediante el canal de YouTube de Layvtime.

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