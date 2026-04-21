Las eSIM ganan terreno en México, donde 8 de cada 10 personas no han registrado su número celular

Un hombre enfocado activa su tarjeta eSIM escaneando un código QR desde su laptop con su teléfono móvil en un entorno doméstico. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Motivados por el desinterés, el rechazo o la desconfianza en instituciones, a menos de dos meses de la fecha límite del registro nacional de números celulares, solo dos de cada ocho mexicanos han vinculado sus líneas telefónicas a su Clave Única de Registro de Población (CURP) o a un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), para el caso de empresas o personas morales.

Un reporte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) vislumbra un panorama intrincado: cumplir la meta de integrar el padrón exige registrar 1.5 millones de números diarios, una tarea difícil de alcanzar.

Paralelamente, en plataformas digitales como X y Reddit ha surgido un interés por alternativas al registro. En ese escenario, las eSIm, una versión digital de los tradicionales módulos de identificación de abonado (chips físicos), comienzan a ganar popularidad entre usuarios.

Solo 30,2 millones de líneas han sido registradas

El lunes, Norma Solano, presidenta de la CRT, informó que hay 30,2 millones de números móviles asociados a una identidad de persona física o moral, apenas el 20,3% del total de líneas móviles registradas hasta el primer trimestre de 2025.

A pesar de la tendencia, la titular del órgano administrativo confía en que los usuarios harán el registro. No obstante, las cifras recopiladas indican que la iniciativa puede incumplirse, lo que derivaría en la cancelación de cientos de miles de números celulares.

Hasta el momento, AT&T es la telefónica con mayor avance, con un 29% de usuarios registrados. Bait, un operador móvil virtual, también registra un 29%. Telcel, empresa dominante del rubro con 80 millones de usuarios, apenas ha alcanzado el 19% de su padrón.

En un gesto de descarte tecnológico, una mujer coloca cuidadosamente una tarjeta SIM en un cesto de basura lleno de diversos residuos domésticos. (Imagen ilustrativa IA Infiobae)

Las eSIM surgen como una alternativa al registro

En X, personajes como el empresario Ricardo Salinas Pliego y el youtuber Gabriel Montiel centraron la atención en las eSIM. Incluso, el magnate detalló el proceso de adquisición de un chip virtual.

En un mercado en expansión, Roafly, Holafly, Airalo y MiSimCard destacan como opciones a las telefónicas establecidas y el inherente registro. Sin embargo, si tienes planeado optar por una eSIM, hay algunas consideraciones que no debes pasar por alto.

La primera es que personas con planes tarifarios con financiamiento de dispositivos móviles están obligadas a registrar sus líneas. En caso de no hacerlo, las telefónicas limitarán el servicio a llamadas de emergencia a través del bloqueo de funciones del celular.

Para quienes tienen una línea en modalidad de recarga, podrán migrar a una eSIm sin problemas. Aunque el proceso implica ventajas y desventajas.

En un mercado en expansión, las SIM virtuales destacan como opciones a las telefónicas establecidas y el inherente registro. (lamochiladekike.com)

Pros y contras de las eSIM

Roafly, Holafly, Airalo y MiSimCard operan bajo el modelo de eSIM internacional, lo que significa que puedes comprarlas desde cualquier parte del mundo (incluyendo México) a través de sus sitios web o apps, y se activan digitalmente.

Aquí tienes el desglose de pros y contras de cada una:

1. Roafly

Es una de las opciones más recientes y se enfoca en ofrecer precios competitivos por paquetes de datos fijos.

Pros:

Privacidad: No requiere verificación de identidad (eKYC).

Precios: Suele ser más económica que los planes de datos ilimitados si tu consumo es moderado.

Flexibilidad: Instalación directa desde su app, sin necesidad de códigos QR complejos.

Contras:

Sin datos ilimitados: Solo ofrece paquetes con límites de GB específicos.

Solo datos: No incluye número telefónico para llamadas tradicionales o SMS.

2. Holafly

Es probablemente la marca más famosa a nivel mundial para viajeros, conocida por su simplicidad.

Pros:

Datos ilimitados Es su mayor fuerte; no tienes que preocuparte por cuánto consumes.

Soporte: Atención al cliente 24/7 en español.

Red: En México suele conectarse a redes disponibles (como AT&T o Movistar).

Contras:

Costo: Es considerablemente más cara que las opciones de datos limitados.

Compartir datos La mayoría de sus planes de datos ilimitados tienen restricciones o límites muy estrictos para compartir internet (Hotspot) con otros dispositivos.

3. Airalo

La pionera en el mercado de eSIMs, ideal para quienes buscan control total y precios bajos.

Pros:

Variedad de Planes: Ofrece paquetes muy pequeños (desde 1 GB) hasta planes globales.

Sistema de Recompensas: Te devuelven un porcentaje en “Airmoney” para tus siguientes compras.

Transparencia: Su app permite ver exactamente cuánto has consumido en tiempo real.

Contras:

Velocidad: En algunas zonas de México puede ser más lenta que la competencia.

Atención al cliente A veces el soporte puede tardar un poco más en responder comparado con Holafly.

4. MiSimCard

Una opción orientada específicamente al mercado hispano con un enfoque muy agresivo en precios.

Pros:

Económica: Ofrece planes de datos ilimitados desde precios muy bajos (aprox. $1.99 USD por día).

Sin KYC: Al igual que Roafly, no pide identificación oficial.

Soporte nativo: Enfoque total en soporte en español.

Contras:

Política de Uso Justo: Aunque digan “ilimitado”, suelen tener una política de uso justo que reduce la velocidad si descargas archivos extremadamente pesados.

Interfaz: Su plataforma de compra puede sentirse menos “pulida” que la de Airalo o Holafly.

Puntos clave a considerar antes de comprar

Compatibilidad: Asegúrate de que tu celular sea compatible con tecnología eSIM (generalmente iPhones del XR en adelante y Androids de gama alta recientes). Desbloqueo: Tu teléfono debe estar liberado de fábrica para aceptar planes de otras compañías. Llamadas: Ninguna de estas opciones suele incluir un número local mexicano (+52) para recibir llamadas de voz tradicionales; son exclusivamente para internet (WhatsApp, Maps, Redes Sociales).

La iniciativa desató polémica, pues en menos de 24 horas de inicio del registro, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre la potencial exposición masiva de datos personales.

Los argumentos del Gobierno Federal para impulsar el registro nacional de celulares

Combate a la extorsión y el fraude: Identificar al titular de cada línea busca frenar delitos cometidos mediante el anonimato telefónico, como la extorsión, el secuestro virtual y fraudes vía SMS.

Eliminación del anonimato en prepago: El gobierno señala que los chips se pueden activar y cambiar fácilmente, lo que impide a las autoridades saber quién realizó una llamada delictiva si la víctima denuncia.

Trazabilidad criminal: Al vincular cada número con una identidad (CURP o identificación oficial), se facilita la obtención de datos de prueba en investigaciones judiciales formales.

Alineación con estándares internacionales: El gobierno argumenta que esta regulación replica prácticas ya vigentes en países como España, Alemania y Brasil.

Fortalecimiento institucional: La medida se presenta como parte de una estrategia para fortalecer a las instituciones de seguridad y “restablecer la confianza” en el uso de la telefonía móvil.