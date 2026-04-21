“Va a ser mi última pelea”: Alana Flores revela por qué deja el boxeo tras Supernova Strikers

La regiomontana ha logrado obtener varios cinturones. (Especial)

La creadora de contenido regia Alana Flores sorprende al público al anunciar que planea retirarse del boxeo amateur tras su esperado combate ante Flor Vigna en el evento Supernova Strikers 2026. Este posible adiós sería el cierre de una trayectoria invicta, con un récord de cuatro peleas ganadas desde el 2024, con la espera de su combate ante la argentina.

Flores, influencer mexicana de gran presencia en redes sociales y figura destacada entre las participantes en deportes de contacto, advirtió que su enfrentamiento contra la Vigna marcaría su última incursión en el ring.

Para Alana, esta sería su pelea más complicada. (RS)

¿Por qué se retira?

En una reciente entrevista, Alana Flores reveló que no planea extender su carrera boxística después de este combate. “Yo no creo seguir después de esto en el boxeo la verdad, creo que esta por fin y oficialmente puedo decir que va a ser mi última pelea”, afirmó. Aunque mantiene la disposición de enfrentarse a nuevas rivales si se lo proponen, reconoce que el boxeo ya no está entre sus prioridades inmediatas.

Su enfrentamiento contra Vigna representa uno de los retos más exigentes que ha tenido desde que comenzó a boxear. Para Flores, esta pelea podría ser la ocasión ideal para cerrar una etapa, ante una adversaria que considera de las más difíciles de su carrera como amateur.

La decisión de Flores de retirarse tras Supernova Strikers 2026 se convierte en uno de los focos centrales del evento; su última pelea podría marcar el cierre de una etapa en el boxeo de influencers.

Alana buscará su quinto cinturón. (Especial)

El récord invicto de Alana Flores

Desde el 2024, Flores ha participado en cuatro combates en distintos eventos, acumulando todas las victorias dentro de la división amateur. Este récord invicto la posiciona como una de las figuras a seguir dentro del espectáculo de boxeo en la escena digital.

Flores llega a Supernova Strikers 2026 decidida a dejar su marca definitiva, impulsada por la rivalidad con Vigna y por la dificultad del reto que enfrenta. Su historial la respalda como una competidora que ha demostrado constancia y fortaleza sobre el cuadrilátero.

Barbie Juárez predijo que Alana ganaría a Gala (X/ @supernovaboxing)

Polémicas y expectativas rumbo al Supernova Strikers 2026

Previo al evento, las declaraciones cruzadas y mensajes directos entre Flores y Vigna han elevado el nivel de expectativa. La pelea es señalada como uno de los enfrentamientos de mayor interés, tanto por la calidad de las participantes como por la tensión generada en redes sociales entre ambas.

En medio de este ambiente, surgió la controversia por la negativa de Karely Ruiz a medirse con Flores en una supuesta tercera función. Ese rechazo ha sido interpretado por muchos seguidores como un factor más para que Flores considere el combate frente a Vigna como su despedida del boxeo amateur.

Para sus seguidores, queda la incógnita respecto a los nuevos proyectos que emprenderá después de despedirse de los cuadriláteros, dejando atrás una carrera breve pero destacada en el boxeo amateur.