Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la Copa de Alemania desde México

Los de Baviera buscarán continuar con el buen paso después de haber asegurado el campeonato de Bundesliga el pasado fin de semana, así como el pase a las semifinales de la UEFA Champions League. (Infobae México: Jovani Pérez)

Bayer Leverkusen y Bayern Múnich se verán las caras este miércoles 22 de abril a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) por las semifinales de la Copa Alemana desde el Bay Arena, donde ambos equipos buscarán su boleto a la gran final.

El encuentro entre ambos ha cobrado especial relevancia y se ha convertido en un clásico del futbol alemán en los últimos años, después de que las aspirinas cortaran la racha de campeonatos consecutivos de los de Baviera en Bundesliga tras ser campeones en la temporada 2023-2024.

Las aspirinas buscan otro trofeo de Copa

Las aspirinas buscan conseguir su segundo título de copa en dos años. (Reuters/Andrew Boyers)

El Bayer Leverkusen busca un nuevo título de Copa, pero no lo tendrá fácil ante el mejor equipo de Alemania, el Bayern Múnich. Sin embargo, esto no asusta a los de la farmacéutica, ya que en los últimos torneos han plantado cara al gigante bávaro, en lo que han sido encuentros vibrantes entre estos dos equipos.

A pesar de un arranque irregular en la temporada, el equipo ha encontrado estabilidad bajo la dirección de Kasper Kjulmand, quien los llevó a octavos de final en la Champions League. Actualmente, ocupan la sexta posición en la Bundesliga, a solo cuatro puntos de la zona de Copa de Campeones.

Las aspirinas buscarán apelar al apoyo de su afición en casa para buscar dar la campanada en casa y volver a una final doméstica, recordando la gran temporada que tuvieron en 2024 donde fueron campeones tanto de liga como de copa, además de ser finalistas de la UEFA Europa League.

Bayern Múnich campeón de Bundesliga

El equipo alemán busca conseguir el campeonato de copa y de la Champions. (REUTERS/Michaela Stache)

El Bayern Múnich se coronó campeón de la Bundesliga por segunda vez consecutiva este fin de semana, reafirmando su dominio absoluto en el fútbol alemán al ganar 13 de las últimas 14 ediciones del torneo.

Asegurar el título liguero llega justo a tiempo para poder rotar algunos futbolistas de cara a un cierre de calendario exigente, donde el conjunto de Baviera se enfrentará en las semifinales de la UEFA Champions League ante el actual campeón de la competición, Paris Saint Germain.

Con este título, el equipo dirigido por Vincent Kompany aspira a conquistar el triplete en esta temporada, reflejando el renacer que vive el club desde la llegada del belga al banquillo del Bayern.

Cuándo y dónde ver el juego en México

ESPN y Disney+ transmitirán el encuentro. (REUTERS/Angelika Warmuth)

El encuentro entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich por las semifinales de la Copa de Alemania podrá sintonizarse este miércoles a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN y Disney+.