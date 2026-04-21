Quien será el próximo rival de Penta Zero Miedo después de su victoria WWE WrestleMania 42

Los acontecimientos recientes dejaron ver quién tiene la mira puesta en el título del luchador mexicano. (Cortesía WWE / Ilustración: Jovani Pérez)

El panorama en WWE comienza a definirse luego de WrestleMania 42, especialmente para el mexicano Penta Zero Miedo, quien logró salir como Campeón Intercontinental tras una exigente defensa en una lucha de escaleras. Ahora, la gran incógnita sobre su siguiente rival parece haber quedado resuelta tras los acontecimientos más recientes en Monday Night RAW.

Defensa exitosa de Penta en WrestleMania 42

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 19: <> during WrestleMania 42: Night 2 at Allegiant Stadium on April 19, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by WWE/WWE)

El pasado 19 de abril, desde el Allegiant Stadium en Las Vegas, el gladiador originario de Ecatepec se impuso ante un grupo de alto nivel conformado por Rey Mysterio, Dragón Lee, Je’Von Evans, JD McDonagh y Rusev. La contienda, marcada por el uso de escaleras, consolidó a Penta como uno de los campeones más resistentes del momento.

RAW cambia el rumbo de la historia

No obstante, la calma duró poco. En el episodio más reciente de Monday Night RAW, el rumbo de la división intercontinental dio un giro inesperado. La aparición del recién ascendido Ethan Page generó tensión inmediata al interrumpir un segmento entre Penta y Je’Von Evans.

(Captura de pantalla)

El enfrentamiento derivó en el debut oficial de Page dentro del roster principal, donde enfrentó a un Evans claramente afectado por las secuelas físicas de WrestleMania. La estrategia del nuevo integrante fue evidente: atacar directamente las zonas castigadas de su rival.

Caos en ringside y una victoria clave

(Captura de pantalla)

La situación escaló rápidamente cuando Rusev apareció para intervenir. Sin embargo, Evans respondió con un espectacular movimiento al lanzarse sobre la mesa de comentaristas para neutralizar momentáneamente al búlgaro.

Esa distracción fue suficiente para que Ethan Page tomara el control y sellara su primera victoria en RAW tras conectar su remate final. El resultado lo posiciona como una figura emergente dentro del programa, aunque no fue el foco principal del desenlace.

Rusev toma protagonismo rumbo a Backlash

(Captura de pantalla)

Tras el combate, la tensión explotó nuevamente. Rusev regresó al ring para atacar a Evans, intensificando la rivalidad que inició en WrestleMania. Fue entonces cuando Penta intervino para defender al joven luchador, pero la situación se volvió en su contra.

Ethan Page empujó al campeón contra las cuerdas, dejándolo vulnerable. Rusev no desaprovechó el momento y aplicó su letal llave de sumisión, dejando claro su mensaje: quiere el campeonato.

Con este ataque directo al monarca, todo apunta a que Rusev será el siguiente contendiente por el Campeonato Intercontinental en Backlash. La imagen final, con el búlgaro dominando a Penta mientras Page observaba desde la rampa, deja claro que el camino del mexicano se volverá aún más complicado.

El escenario está listo para una nueva batalla, donde Penta Zero Miedo deberá demostrar nuevamente por qué es el campeón.